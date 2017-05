Festeja Gobernadora Pavlovich a madres de familia

Las invita a cuidar su salud

Hermosillo, Sonora- “Desde el inicio del embarazo, una mujer comienza con el papel más importante de su vida, que es ser madre, por ello, es importante que cuiden su salud, porque son el pilar de la familia”, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al celebrar el Día de la Salud Materna y Prenatal.

Ante cientos de mujeres en el Centro Hábitat de la colonia Las Minitas, en una jornada con diversión y servicios médicos para mujeres, la Gobernadora Pavlovich dijo que una mujer aprende a ser madre y ser responsable del cuidado de sus hijos haciendo camino, sin embargo, lo más importante es que las mujeres madres de familia, cuiden su salud, materna y prenatal.

“Quiero que sepan que me siento muy orgullosa de festejar este día cuidando la salud de las mujeres embarazadas y de los bebés recién nacidos, porque va junto con pegado; no se olviden de cuidarse ustedes mismas, nadie lo va a hacer por ustedes; si ustedes no están bien, su familia no va a estar bien, si ustedes no se cuidan, ¿quién va a cuidar a sus hijos?, piensen siempre en eso y dense tiempo para cuidarse”, indicó.

La Gobernadora Pavlovich recordó la importancia de la salud y las invitó a utilizar los servicios de la feria de la salud, como son consultorio médico, consultorio dental, pláticas del cuidado de recién nacidos, entre otros.

“No se olviden de ustedes mismas, nadie va a estar correteándolas para que se hagan exámenes; porque tenemos que cuidar nuestra salud materna y la salud de nuestros bebés, no dejemos para lo último lo principal, que es la salud de ustedes, porque la salud de ustedes significa la salud de sus hijos, porque ustedes son el pilar de su familia”, destacó.

El mejor regalo del 10 de mayo

A pregunta expresa de los medios de comunicación de ¿cuál es su mejor regalo este 10 de mayo?, la Gobernadora Claudia Pavlovich dijo que es tener a su hija menor, Gabriela, en casa, ya que sus hijas mayores, Claudia y Ana estudian fuera de la ciudad; poder celebrar este día con su mamá Alicia Arellano, convivir con la gente y ayudar a quienes más lo necesitan.

“Yo creo que mi mayor regalo, y se lo agradezco mucho a Dios, es todavía tener a mi madre conmigo, pasarla con ella y disfrutar este día con ella, platicar y escuchar los consejos que ella me da es lo mejor que me puede pasar y, sobre todo, también convivir con la gente que más lo necesita”, expresó.

Presentes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud; María Guadalupe García de Ungson, Vocal Titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud; Martha Antúnez de Acosta, Presidenta de DIF Hermosillo; y los diputados locales Kitty Gutiérrez Mazón, Iris Sánchez Chiu y David Palafox Celaya.

Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF Sonora; Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina del Ejecutivo; Karina Zárate Félix, Directora General del Sistema DIF Sonora y Blanca Saldaña López, Directora del ISM.