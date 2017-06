Golpe de Estado sin paralelo en el EdoMex

Índice Político

En un puñado de días los políticos atracomulcas, una especie en extinción, enseñó las uñitas, mostró a propios y extraños la inmunda y necia pasta de la que están hechos: asestó furibundos golpes de Estado, de Gobierno, deslegitimaciones institucionales al por mayor, crisis constitucionales, destrozo del sistema político y una enorme vergüenza internacional.

‎La impudicia con la que actuaron en tres o cuatro meses de infamia, socavó todos los principios de previsión de conflictos, búsqueda de equilibrios elementales, arreglos políticos, administración de riesgos, recuento de daños y control de decisiones en zonas estratégicas. Amarraron un paquete demasiado serio, muy costoso.

Como toda herida‎ en la catástrofe, todavía está muy caliente para ser sentida y evaluada en toda su dimensión. En unas horas, una vez que se enfríe la zona tumefacta, se sentirán los efectos causados. Pero será demasiado tarde para corregir cualquier variable afectada en el proceso. Son de las heridas que dejan cicatrices permanentes.

Comprometieron todo el poder y la fuerza de las instituciones

‎El golpe de Estado jefaturado por los tolucos involucró a todas las partes sensibles del aparato gubernamental. Por apoyar el triunfo imposible y cuando mucho pírrico del primito modoso, el de las tarjetas rositas, comprometieron todo el poder y la fuerza de las instituciones, sólo para demostrar que ya no sirven para nada.

Gobernadores priístas de todos los confines del territorio fueron habilitados como mapaches electorales, sembrándolos en cada uno de los municipios mexiquenses, con sendas maleta$, así como a las huestes de manipuladores, oficiantes e ilusionistas comiciales, traídos a precios de oro a las zonas mazahuas, chichimecas y nahuatlacas del Estado para hacer de las suyas.

Tooodo el presupuesto federal para hacer ganar al primito

El presupuesto federal en vilo, comprometido absolutamente para el triunfo del primito, un paleto de tres al cuarto por el que se involucró a todo el sistema económico y político, cuando lo que se requería era el sacrificio del badulaque para construir la gobernabilidad sobre esa base. Alrededor de setenta mil millones de pesos tirados a la basura en unas horas.

El único cajón presupuestal con que contaba el gobierno atracomulca para solucionar problemas elementales, liquidez para tragedias y emergencias nacionales, pues todo lo demás está comprometido en pago de intereses de la deuda, sueldos faraónicos, adeudos atrasados, fue utilizado para tirarlo a un caño sin razón de Estado, ni remedio.

Iglesia Católica y Fuerzas Armadas, embarcadas en favor del PRI

La perversa utilización, sello de la casa, que ha hecho la dupla Videgaray-Meade de los membretes OHL e Higa, constructoras gubernamentales, para hacer la pantomima de créditos puente dirigidos a solventar promesas efímeras de campaña bajo el rubro de tarjetas rosita, es un veneno presupuestal que no tiene nombre.

‎Las Fuerzas Armadas sometidas al juego de los abalorios cazurros, demostraron su fidelidad a una claque descastada, pues han puesto todo su empeño en resguardar los recintos del odio, aquéllos donde todos los secretarios de Estado gesticularon, gritonearon y repartieron sumas de dinero, viviendas, vituallas y adminículos domésticos, mascotas y apoyos de última llamada para pedir credenciales electorales y comprometer el voto de la concurrencia, demostrable con selfies en las urnas.

La Iglesia católica, comprometiendo las homilías dominicales de sus ensotanados en favor del primito afectado, a cambio del apoyo prometido por Peña Nieto al Obispo de Tlane, Carlos Aguiar Retes, para que suceda al corrupto Norberto Rivera, que tanto ha deshonrado el cargo, con la ayuda pertinaz del conocido pederasta mexiquense Onésimo Cepeda, también Obispo, pero ex de Ecatepec.

El desprestigio de las Fuerzas Armadas, y de todo estado de fuerza posible preparado para la represión ciudadana el día de la elección, ha puesto en duda la obediencia de juanes y guaruras uniformados a cualquier mando que quiera imponer el capricho sobre la voluntad mayoritaria. El descontento de las tropas verdes y caquis se respira.

‎Y aunque Peñita fue capaz de arrodillarse y besar el anillo de Aguiar Reyes en la última encerrona de Los Pinos, para darle la prueba de su apoyo, nadie podría apostar un cacahuate por el éxito de esa gestión ante los poderes vaticanos, pues Francisco, el de Roma, no quiere saber nada de autoridades y pontificadores religiosos mexicanos, tan deslegitimados.

Parcialidad del INE y entrega absoluta del órgano electoral local

‎Pero el golpe de los tolucos y pachuquitas no acaba ahí. Abarca también la demolición del Instituto Nacional Electoral, desprestigiado de raíz por no hacer ni gestos ante las constantes violaciones de la pandilla de Peña Nieto a toda la legislación en vigor. Lorencillo, el hijín de Arnaldo Córdova, quiere seguir sosteniendo su argumento de que no han cometido delitos graves, porque ¡no han ocultado las urnas ni han impedido el derecho al voto!

‎El Instituto local electoral, ni hablar. No ha intervenido un milímetro para prevenir ni para juzgar sobre estropicios cometidos en sus narices. Con su actitud, ha permitido todo y de todo en esta tómbola de ridículos máximos. A lo que más se atreve es en insistir en el conteo rápido, toda una trampa publicitaria en favor de los paganos. Junto con el INE han caído en un abismo de ilegitimidad del cual no podrán salir jamás.

Fepade, jalándole a la Cadena; Trife, manipulado por Castillejos

La Fiscalía Especializada sobre Delitos Electorales ha sido deslegitimada, si aún se puede usar esta expresión. Las órdenes de Peña Nieto para abocarla de lleno a perseguir, desaforar y lapidar a una ratera de pacotilla llamada Eva Cadena, son una prueba de la inmundicia utilizada para socavar a los ministerios del sufragio.

El Tribunal Federal para asuntos electorales, donde todo mundo sabe que hacen mayoría los recomendados del poderosísimo Humberto Castillejos Cervantes, primo máximo del Poder Judicial en su conjunto, sedicente jurista consejero del llamado Presidente, tiene todas las cartas marcadas. Todos saben hacia donde emitirán su veredicto, cuando la judicialización de la elección así lo requiera.

Los partidos chiquitos, sometidos a un capricho de parentela

Ni que agregar sobre la exhibida del sistema a la desprestigiada “lealtad” de la runfla de partidos chiquitos de su alianza electoral, que han quedado como mecates de cochino, despreciados y borrados hasta de la propaganda en campaña para que su lambisconería no sea ostentosa y contraproducente. Han patentizado el ridículo de cualquier afrenta para el mismo jueguito tricolor en el 2018.

‎Las pretendidas razones y fuerzas del sistemita atracomulca han sido masacradas en un capricho de parentela, que se ha llevado entre las patas todos los activos que se requieren para continuar al frente del poder, aunque sea de modo aparente. Se quedaron desnudos, sin chones, sin honor, sin argumentos. Un fracaso estrepitoso, en toda la línea.

Y a final de cuentas, “el triunfo” priísta aún está en entredicho

No ha funcionado una sola maroma. Las estrategias electorales diseñadas en el cuartito de guerra de Los Pinos sirvieron para lo que se le unta al queso, y de paso, comprobaron ante el mundo que tienen razón los empresarios y gobiernos que les han retirado su confianza. Los daños causados son gigantescos.

De nada sirvieron los pantagruélicos presupuestos gastados en todas las encuestas a modo. Dinero al caño, como todo lo demás. Ojalá alguien se dé cuenta de que en política hay cosas que no se pueden comprar con dinero. La maleta en manos de catetos ha perdido su Majestad de encantamiento.

‎Los denodados esfuerzos maritales de Alfreditito, consistentes en restablecer de última hora la relación de pareja para asestarle al cuarto hijito el nombre de pila de la dinastía Del Mazo, han sido realmente lastimosos. Mire usted que volver a casarse para aparentar el tongo, no tiene precio, como decían las tarjetas Mastercard. Lástima de ropita y de esfuercitos.

Rabietas, oprobios y vergüenzas internacionales en Los Pinos

‎Así, frente a los golpes de Estado, de Gobierno, deslegitimaciones institucionales, crisis constitucionales, vergüenzas internacionales, oprobios familiares, caprichos y berrietas políticas de kínder, México sangra todos los despropósitos. La opinión pública expresa su condena a través de plumas y personalidades por encima de sospechas y golpes bajos, exige reivindicar el orgullo.

‎¿Usted qué haría?, pregunta el cateto mayor desde Los Pinos.

Índice Flamígero: El gran error de la tolucopachucracia fue haberle dado carácter de nacional a la elección del Estado de México, lo que atrajo la atención de los medios internacionales como el The New York Times y el Washington Post, que dejan muy mal parado a Peñita. Y aunque en sus resultados aún se juegan la libertad y la vida –si salen a flote sus turbios manejos económicos y financieros, que dice un ex gobernador mexiquense “harían palidecer a los que se le imputan a Javier Duarte”–, el haber comprometido a tooooda la estructura priísta, desde gobernadores a achichincles, hará que éstos le cobren a Peña Nieto una reciprocidad similar cuando sus sucesores se sometan al juicio de las urnas. Cuando menos un par de mandatarios estatales ya lo dijeron así a sus más cercanos. “Lo salvamos a él de la guillotina; ahora él debe salvarnos a nosotros”. + + + Muy rápidamente, debido a la manipulación, compra y coacción del voto, las empresas encuestadoras cayeron en el desprestigio absoluto. También porque se prestaron a convertir sus trabajos en instrumentos de propaganda, más que a medir realmente el pulso de la ciudadanía. El turno ahora es del Programa de Resultados Electorales (PREP) que, en el Estado de México y en Coahuila, han sido burdamente falseados para dar un triunfo espurio a los candidatos del tricolor. En adelante, nadie confiará ya más en los PREPs, como ya nadie confía en ciertas encuestas.