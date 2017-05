Imparten curso de verano Lego-Tec 2017

¡Ven y construye tu propio robot!

Puerto Peñasco, Sonora- Tras el éxito del año pasado, el ITSPP volvió a lanzar este divertido curso de verano en el que aprenderemos y jugaremos con robótica, electrónica y programación. Aprende a jugar y divertirse con la tecnología ¡y mucho más!

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto hizo una atenta invitación, para que ingresen al taller de robótica que se impartirá a partir del 3 hasta el 14 de julio, donde aprendes y te divertirás, con los robots.

Las edades se explican de la siguiente manera:

Primaria: de 6 a 11 años

Secundaria: de 12 a 14 años

Horario: 2 Turnos

De 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Precio: $1,200 por niño

El curso de robótica con Lego es una actividad innovadora, sobre todo muy divertida, en donde los niños y jóvenes de 6 a 14 años verán cómo los diferentes robots, hechos con sus propias manos, cobran vida. Con herramientas tan divertidas, como los KITS de LEGO y mucha sana diversión.