Iniciarán cursos de verano en la máxima casa de estudios

Lego Tec e Inglés Básico para niños en el ITSPP

Puerto Peñasco.- Este jueves 29 de Junio de 2017, La MED. Diana López Chacón encargada del club de robótica del ITSPP acompañada de la Ing. Clarisa Mayoral Jefe de División de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, expusieron a los medios de comunicación la información de los cursos de verano Lego Tec e Inglés Básico, que se estarán llevando a cabo a partir del próximo lunes 3 de julio, las encargadas comentaron que la idea del curso es que los niños y jóvenes utilicen y manejen diferentes disciplinas entre ellas la física, matemáticas, robótica y circuitos; la metodología que se utilizara es 4C enfocado en 4 áreas: Conectar, Construir, Contemplar y Continuar, con el objetivo de aprender haciendo.

Por otra parte los docentes Wifredo Guzmán y Ángela Barajas de la materia de inglés impartirán el curso de inglés básico para niños.

Los cursos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en 2 turnos en un horario de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Primaria: de 6 a 11 años

Secundaria: de 12 a 14 años

Lo que antes era un sueño, hoy es una realidad, nuestra experiencia dice que ya nada es imposible, la imaginación de los niños con nosotros ya no tiene límites.

Envíen a sus niños y lo podrán descubrir! Curso Lego Tec (Robótica Con Lego) para este verano 2017!

No dejes pasar esta oportunidad! Vive unas vacaciones llenas de conocimientos y mucha emoción.