Llama Barbosa a perredistas a votar…

…pero por AMLO en 2018

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa llamó a todos los perredistas del país a votar en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, pues dese su perspectiva, las corrientes internas desgastaron las posibilidades presidenciales de candidatos de este partido.

Yo no estoy pensando en algo para mí. No, no lo estoy pensando. Yo estoy convencido que el PRD debe de apoyar a AMLO. Estoy en la ruta de que estoy apoyando a AMLO, no me estoy yendo del PRD”, dijo.

En conferencia de prensa, Luis Miguel Barbosa explicó que ya desde ahora hay perredistas que anuncian que apoyarán a Emilio Álvarez Icaza, pero son los mismos que apoyan la alianza con el PAN.

Explicó por qué decidió apoyar al líder de Morena. “Hoy veo que las cosas no se están haciendo bien. Me manifiesto”, consideró.

Aclaró que no teme que el PRD lo expulse por llamar al voto en favor de un candidato no perredista.

No me importa. No estoy haciendo cosas para ser expulsado. Estoy expresando mi posición, de ser perredista, de mantenerme en el PRD, de seguir defendiendo los postulados del partido, pero yo ya tengo una definición de a quién apoyar en el 2018 y no buscando un espacio ni una candidatura”, destacó.