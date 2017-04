“No quiero” ser candidato presidencial

Jura y perjura Luis Videgaray

Ciudad de México- – El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, enfatizó que no le interesa contender por la candidatura presidencial, durante una conferencia sobre su reciente gira de trabajo en EU.

“¿Quiere ser candidato presidencial?”, le espetó un reportero en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia.

“No”, respondió el canciller.

“¿Le gustaría ser candidato presidencial del PRI?”, insistió el comunicador.

No y no quiero”, aseveró Videgaray, en tono amable.

Durante la exposición de sus actividades en EU, el secretario recalcó que la construcción del muro fronterizo no forma parte de la relación bilateral con Estados Unidos.

“El muro no es un tema de la relación bilateral, no es y no debe de ser”, recalcó durante una conferencia sobre su reciente gira de trabajo en Estados Unidos.

“Los mexicanos y el gobierno de México consideramos que la construcción del muro en la frontera es un gesto no amistoso, pero es una decisión de un país soberano sobre cómo proteger sus fronteras”.

El funcionario habló sobre los temas que abordó, en Washington, con funcionarios estadounidenses y con representantes de países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Tuvimos una reunión de trabajo con el secretario (de Seguridad Interna de EU, John) Kelly, con quien el tema fundamental fue la política migratoria”, indicó.

“Expresamos que México rechaza cualquier posibilidad de que se deporten a nuestro país a personas de otras nacionalidades”.

Videgaray dijo que se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para compartirle los planes de México para la Asamblea General de este organismo, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.