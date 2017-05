Si no hay unidad ahora, Morena irá solo en 2018

Advierte AMLO

Nayarit.- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exhortó al PRD, PT y MC a apoyar a su partido en las elecciones del 4 de junio, o, de lo contrario, no hará alianza con estos en los comicios por la presidencia de país, en 2018.

En el último día de gira por Nayarit para impulsar a Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato de su partido a la gubernatura, López Obrador emplazó a las fuerzas de izquierda a respaldar a Morena en las elecciones de Veracruz, Coahuila, Estado de México y Nayarit.

De no ser así, descartó cualquier tipo de coalición electoral con el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano para disputar la presidencia de la República el próximo año.

Denos la confianza completa, también muchos que me dicen: ¿nos vemos en el 18, que están conmigo en el 18, no, por qué van a estar conmigo en el 18?, ya, si quieren estar conmigo, desde ahora, el 4 de junio”, dijo el político tabasqueño.

“Si el 4 de junio -tocó madera que así no va hacer- nos va mal en Nayarit, pues nos afecta el 18. ¿Cómo dicen que van a estar con nosotros en el 18, si no empiezan ya ayudarnos?”.

Al puntualizar que el llamado a apoyar a Morena en las próximas elecciones del 4 de junio lo hace en su papel de dirigente de un partido político, López Obrador consideró que quienes simpaticen con su movimiento deben de “dejar de andarse por las ramas”.

Lo cual implica que los candidatos contendientes a las gubernaturas en el Estado de México, Nayarit y Coahuila declinen en favor de los del partido que él lidera.

“Si hay cariño, que ya empiece a manifestarse”, señaló. “En el Estado de México o aquí, si no van a ir con nosotros los del PT, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano, pues ni modo que sí sea posible la alianza en el 18, si no van ahora, con toda claridad, no es una amenaza, si no hay unidad ahora en el Estado de México, Nayarit, Veracruz, si no hay ahora, pues a el 18 vamos solos, Morena va solo”.

En entrevista con Grupo Imagen desde Compostela, Nayarit, el presidente de Morena llamó a los militantes del PRD y del PAN a “no hacerles caso a sus dirigentes corruptos, porque ya negociaron con el PRI”.

Después de reunirse con simpatizantes de su partido en la región de Las Varas, Nayarit, López Obrador sostuvo una comida privada con empresarios en Puerto Vallarta, Jalisco.