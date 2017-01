Nuevo estilo de vida ayuda a bajar de peso y prevenir enfermedades

El cuerpo de cada persona es resultado de cómo lo cuida y lo alimenta

Puebla, Pue.- El cuerpo de cada persona es el resultado de su propia vida, esto es, de cómo lo mueve, cómo lo cuida y cómo lo alimenta, y si no logra cambiar el estilo de vida que lleva a aumentar de peso, es muy difícil que logre adelgazar y mantener un peso ideal.

El sobrepeso, han experimentado personas obesas y no obesas, no sólo afecta su vanidad, sino provoca enfermedades del corazón, presión arterial alta, diabetes, colesterol alto y otros padecimientos que no se previenen ni se eliminan mediante dietas extemas, regímenes de desintoxicación, productos mágicos o tratamientos de belleza.

El nutriólogo Raymundo Benavides Zerón, al comentar lo anterior resaltó que para mantener la salud emocional y física, lo más importante y único para prevenir obesidad, bajar de peso, evitar el riesgo de contraer muchos otros males, es adoptar un nuevo estilo de vida.

El cambio a nuevo estilo de vida, afirma, debe ser permanente en los hábitos alimenticios y en las actividades cotidianas; debe ser un cambio que va más allá de hacer una dieta temporal o matarse haciendo ejercicio sólo por un tiempo.

El principio de esta decisión puede costar un poco de trabajo, pero poco a poco la mente y el cuerpo se van acostumbrando al nuevo estilo de vida, y logrará bajar de peso con consecuencias saludables.

Está plenamente comprobado, agrega Vida y Salud su opinión a lo descrito, que las personas que logran bajar de peso y mantenerlo exitosamente, todas mejoran su salud emocional aumentando su autoestima y confianza en sí mismas.

El cambio definitivo es muy beneficioso, porque no sólo se logra bajar de peso, sino mantener el peso ideal por mucho tiempo, y se mejoran las condiciones de salud y la calidad de vida.

Por todo esto, queda garantizado que, como ejemplo, al comer mejor y tener más ejercicio y movimiento, no sólo se mejoran las personas, sino se sienten mejor, y sin duda llegan a disfrutar mucho más de la vida.