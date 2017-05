Padrés, estúpido y mañoso, hizo oferente el dinero público

GUILLERMO PADRÉS situó oferente el dinero público, de los sonorenses.

Incauto, estúpido, mañoso, llamó a la fragilidad humana de amigos con ansia febril de poseer riqueza…

…y desmesurada ambición de trascender en sociedad y en ámbito político.

“En arca abierta el más justo peca”…si sumamos otro proverbio: la tentación hace al ladrón, Padrés ubicó en charola de plata a la caterva hambrienta de poder y riqueza…y creó un agudo dilema al gobierno sucesor.

E instauraron la súbita conversión de ciudadanos comunes y corrientes a un clan de inicuos depredadores irrefrenables del erario estatal.

No demoraron en enseñar afilados colmillos, ni moderaron idiota ambición.

A cuestionamientos sobre deshonestidades, Guillermo ripostaba: “…denme pruebas y aquí, frente a ustedes, los corro de inmediato”.

Aprendieron, sin embargo, a ser tortuosos al lado de su maestro.

Más tarde, con la risa tatuada, negaba hablar sobre cuestiones conflictivas.

Los otrora sirvientes públicos, creyeron estar endiabladamente seguros, que lo tenían todo, —incluyendo impunidad— y, a estas alturas, su función y la ambición, están hechos añicos…no disfrutan lo que robaron, prometió CPA.

Y Sonora entero espera que la canalla quede a la par, con las manos vacías.

Que retorne a las arcas el abundante dinero público que nunca debió irse.

El otrora dilapidador de recursos económicos que no eran de él, Guillermo Padrés Elías, está en una fría celda en presidio de Tenochtitlán, no presídium a donde solía asistir estelarmente, con frecuencia.

El número 2, jerárquicamente, ex Secretario de Gobierno Roberto Romero López, mayormente perverso, fue aprehendido en Tucson junto a su esposa Mónica Paola Robles y ambos esperan la extradición; y el número 3, Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda del Estado, igual detenido y en celda de Tucson, espera su deportación…y Romero, arrastró a Mónica.

Son 1, 2 y 3 del pretérito poder sexenal en Sonora. Los peces gordos, pues.

Así las cosas, Romero López y Villalobos Organista, al ser exportados serán eventualmente “pertenencia” del ámbito federal y en los tribunales juzgados; luego vendrán a los tribunales de Sonora…Claudia, ha cumplido su promesa.

El Secretario de Gobierno, Miguel (Potrillo) Pompa Corella —con la voz de la Gobernadora Pavlovich Arellano—, nos dijo en días crepusculares de 2015: “…las ruedas de la justicia pueden ser lentas, pero eficaces”.

Y apuntaló la seguridad de “¡van a caer!: la política no puede pisotear el Estado de Derecho en Sonora; no vamos a hacernos amigos de victimarios, y el castigo, vendrá al través de trabajo minucioso, que toma tiempo”.

Respuesta: se le cuestionó si en el tema podría haber “negociación política”.

Y el Secretario de la Contraloría del Estado, Miguel Ángel Murillo, estableció: “…¡vamos hasta las últimas consecuencias!, con expedientes sólidamente armados; que no se rían de nosotros quienes se rieron de la sociedad por seis años”…puso énfasis en el trasunto a la voluntad de la gobernante Pavlovich.

Y estoy cierto, ninguno de los atrapados, menos a los que busca la INTERPOL, exhiben ánimos de reírse de la sociedad, como otrora lo hicieron.

Abundó: “…no deseamos hacer el ridículo, si por apresuramiento, algunos de los consignados salen por expedientes mal hechos”.

Y hasta ahora consignaciones y autos de formal prisión, quedaron firmes.

El Potrillo Pompa, igual nos dijo: “…quienes desmantelaron Sonora, no van a quedar impunes”. Y Claudia: “no disfrutarán lo que se llevaron”…y pues no.

Y hasta hoy las ruedas lentas de la justicia van bien y es que, ciertamente, la realidad encontrada en actos de corrupción superó expectativas.

En tema de recuperación de montos de latrocinios, la gobernadora Claudia Pavlovich está firme en rescatar para Sonora las cantidades multimillonarias que, cínicamente, robaron; complicado, pero tiene voluntad de hacerlo.

Siguen en “capilla” el ex Tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda, amparo en ristre y a salto de mata ex secretario de Salud, Bernardo Campillo García; de SAGARHPA, libre bajo fianza, ´Héctor Ortiz Ciscomani; detenido Valentín Castillo Garzón, Director de Auditoría Fiscal del Estado.

De segundo nivel hay cantidad respetable de perseguidos, y averiguaciones en tribunales; y otros tantos, en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, más de 200, independientemente de personas de la sociedad civil involucrados.

¿GANARÁ DEL MAZO, COTA Y RIQUELME, EL DOMINGO 4?

CUANDO EL presente MARGINAL vea luz en el hebdomadario político #1 del estado, —impreso—, NUEVO SONORA, faltarán exactamente 07 días para las elecciones constitucionales de gobernadores en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y tres antes del cierre de tan febriles campañas proselitistas.

Interesan los resultados de los comicios del domingo 04 de enfrente, por lo que implican triunfos y derrotas de partidos políticos, que concurren, habida cuenta se han citado como prolegómenos de la sucesión presidencial, un año después…para el suscrito, no necesariamente influirán los resultados.

A raíz de la gama de candidatos en la palestra por las tres entidades, emergió el mar de especulaciones producto de campañas desaseadas, groseras con acusaciones y denuncias serias, y otras urdidas fantasiosamente. En fin.

De acuerdo a informaciones que recientemente nos llegaron del Estado de México, de fuentes confiables, es asaz factible el triunfo en las urnas para el candidato del PRI-Nueva Alianza y PVEM, Alfredo del Mazo habida cuenta que Josefina Vázquez Mota, acuerpada por el PAN no alcanza para emerger airosa el domingo; a Delfina (de Morena) Gómez Álvarez, le trastocaron señalamientos de presunta corrupción surgidos del albiceleste y Juan Manuel Zepeda Hernández, del PRD, no se “acabaló” como para ganar.

En Nayarit el ex jerarca de la CNC y senador con licencia, Manuel Humberto Cota Jiménez, abanderado por la coalición PRI, Nueva Alianza y PVEM no ha “prendido” como la cúpula tricolor consideraba y se complica el triunfo, que colegian fácil, por la alianza de Antonio Echeverría García (del PAN) con el PRD, PT y PRS —partido estatal—; en el dilema de Manuel Cota, se involucra la incursión del popular ex priista, Raúl José Mejía González, por el Partido Movimiento Ciudadano —de Dante Delgado Ranauro— y su ascendencia popular por haber sido alcalde de la capital Tepic, diputado local, federal y senador de la República…impresionante currículum.

Y ganó fácil a todos los participantes, en el debate del pretérito lunes.

Raúl Mejía, si usted no recuerda, hace menos de dos años operó en Sonora con atavío de delegado general del CEN del PRI a la vera del afamado Alfonso (Zurdo de Arizpe) Elías Serrano…y dejó buena impresión.

Mejía, seguramente no ganará pero sí hará en las urnas un “boquete” al PRI, más sufragios que “robe” al tricolor el tristemente célebre “Layín”, —Hilario Ramírez Villanueva—, aquel que con atavío de Presidente Municipal de San Blas, robó “pero poquito”…se lanzó independiente. Ni un partido lo quiso.

Igual por la gubernatura de Nayarit, va el abanderado de MORENA, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien seguramente menguará algunos sufragios al PRD y en consecuencia, al candidato Echeverría, del PAN; alivianarían a Cota Jiménez, del PRI…ya veremos.

Así las cosas, en el estado de Coahuila donde los “hermanitos Moreira” gozan de negativas famas, el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, va apuntalado por cinco partidos. Además del tricolor instituto, lo acuerpa Nueva Alianza, Verde Ecologista, Social Demócrata y Revolución Coahuilense, mientras que Guillermo Anaya Llamas del PAN, se agenció tres pequeños núcleos: PPC, UDC y Encuentro Social. Me dicen que no cuentan del todo.

Por su parte Santana Armando Guadiana Tijerina, de MORENA, no levantó ánimos, para nada; ni acaso la activista Mary Thelma Guajardo, del PRD, menos José Ángel Pérez Hernández, del PT.

Entonces, pese a la animadversión por “Los Moreira”, auguran holgado gane de Riquelme. El lunes 5 de junio, sabremos…o el mismo domingo, en su caso.

SENADO: FIGUEROA, CÉLIDA LÓPEZ Y SERRATO

DEGUSTABA exquisitas viandas por rumbo de Swiss Haus a inicio de semana con afamado Politólogo de Cinco Estrellas Francisco de Pula García y Oscar (Sax) Rascón Acuña, y a nuestra mesa llegó con su gentileza característica el albiceleste de tronío, David Figueroa Ortega de posibilidades interesantes de enzarzarse en la palestra interna por una candidatura al Senado en 2018.

Siempre es agradable charlar con ex jerarca estatal panista y ex congresista federal, quien tendría matinal tertulia con la recia legisladora Célida López Cárdenas, dama que hacia las pizcas electorales de enfrente, tremolará tres opciones, de menor a mayor: alcaldía de Puerto Peñasco, diputación federal por el Distrito 1 y, en última instancia, la candidatura por el Senado de la República, aprovechando la equidad de género…

…por supuesto, para ella, sería primera instancia y si acompaña en fórmula a Figueroa, oiga usted. Enfrentaría eventualmente a Sylvana (PRI) Beltrones.

Bueno, ¿y si su partido el PAN se encapricha y le solicita la reelección en el II Distrito Local? Podría suceder si Ernesto (Kiko) Munro se queda en “Rocky Point”, en eventual reelección…y por ahí va el asunto, colegimos.

A propósito del Senado, el pastor de la fracción albiceleste en Congreso del Estado, Luis Serrato Castell, aspira intrínsecamente por una curul en Cámara Alta del Congreso de la Unión; ansía, sin embargo, la alcaldía de Hermosillo.

El punto, la charla amena y duro sabor político y acuerdos de David-Célida, se prolongó; mientras De Paula García, Director en la SEC del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa y Sax Rascón de Contraloría en COBACHA Sonora, hubimos de retirarnos a temprana hora.

