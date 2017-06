Pato de Lucas hizo “chillar la víbora” por la alcaldía

Marginal

LA ALCALDÍA para Ernesto de Lucas Hopkins, el afamado “Pato” no es una aspiración confusa…es atractiva y no remota.

Está consciente, —y lo divulga—, que el electorado de Hermosillo es difícil, inteligente y genera expectativas; siempre busca cambiar para mejorar…

…que en ocasiones han fallado en la percepción, innegable.

Por lo pronto el impetuoso chaval, ex congresista federal en representación del III Distrito Electoral Federal, con cabecera en Hermosillo, “puso la víbora a chillar” en el tema de la sucesión municipal.

De Lucas ordena documentos relacionados a su función, presto a responder cuestionamientos, claro, de su interés máximo: emerger airoso de los retos que conlleva situar a Sonora en primer rango, en calidad educativa.

Cumplir a la sociedad y a la gobernadora Claudia Pavlovich, su instrucción.

Y vean esto: la colosal comunicóloga Soledad Durazo tomó frío esa mañana del pretérito martes en el seno del Grupo de Columnistas Políticos, a El Pato de Lucas y a “boca de jarro” soltó: “…para nadie es un secreto que si en este momento fuera la decisión, usted sería el candidato”. ¡Saz!

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) momentáneamente se salió de su onda educativa; no desvirtuó sin embargo, imagen y temple, pero inhaló reconfortante bocanada de aire y tomó agua fresca, en “Braserias”.

Y es que habíamos pensado demorar el tema político, para lo último.

Apresurado pasó por mi mente el modus operandi del boxeador welter del Yaqui, Arnoldo (El Gato) Gil quien al sonar la campana de inicio a la pelea y al “choque de guantes”, a manera de saludo y limpieza en la contienda, soltaba fuertísimo cruzado de derecha —“descontón”, pues— que al estrellarse en el mentón del contrincante, y si no lo ponía nocaut, lo dejaba “grogui”.

Ernesto de Lucas Hopkins —audaz como él solo— hizo gala de algo así como una magia para revisar, entender y proceder en consecuencia…y como es ilimitadamente abierto, ripostó ipso facto: “…me halaga, me gusta y me motiva, lo que me dice, Soledad”.

Y, a decir verdad, no exhibió el siempre acusador reconcomio, y suma:

—“para ser candidato necesito la decisión de dos personas—: “mi jefa” —obviamente se refería a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano— y el partido”; el pensamiento va director al jerarca tricolor, Gilberto Gutiérrez Sánchez —político profesional y confiable—, enterado de todo.

Abunda, —podría decirse que con orgullo—: “y el consenso político de un personaje nacional —Manlio Fabio Beltrones Rivera, colegimos— y aval del alcalde”. Manuel Ignacio (Maloro) Acosta, más claro ni el agua de bule.

Entrados en el tema, sin ambivalencias, se le pregunta sobre la mención para la eventual candidatura a la alcaldía del congresista federal Ulises Cristópulos Ríos y las legisladoras estatales, Kitty Gutiérrez Mazón y Flor Ayala.

¿Méritos, secretario?

“…todos han ganado una elección; tienen algo valioso que aportar…y todos, pueden ganar la alcaldía de la ciudad”. (Abajo continúa)

CHARLA DE “EL POTRILLO” CON “EL PATO” Y ULISES

¿Existen escisiones?

“…hay en ellos muy buena vibra. Exentos de envidias, ventajas. Se huele, se palpa, se percibe, se siente. Puede haber diferencias; nadie estamos exentos de cometer errores…somos humanos y estamos expuestos a “acelerarnos” de vez en cuando…

…podría haber celos profesionales, son naturales en las competencias”.

Se recuerda a Ernesto de Lucas, las declaraciones insinuantes del diputado Ulises Cristópulos y esa convocatoria a ambos del Secretario de Gobierno, Miguel (El Potrillo) Pompa, a reunirse con él.

La respuesta sucinta y de buen talante: “…fue charla aleccionadora y muy positiva”, subraya el titular de la SEC y la satisfacción se dibuja en su rostro.

Por supuesto, hubo acuerdos y pactos de no agresión…por la unidad, claro.

El interesante cónclave entre los tres jorocones de la política, sin embargo, no fue tan breve como se divulgó. Al final del día hubo apretón de manos, el abrazo y las risas estridentes revotando en los vetustos muros del edificio.

Faltó sumar a El Pato de Lucas: “fue una charla amena y duro sabor político”.

Otro cuestionamiento: ¿Y en el ánimo de la sociedad, cómo andas?

Riposta: “…no he hecho estudios…ni mediciones”.

Y De Lucas habló vehemente de rebasar imprescindiblemente, tres aduanas para trascender y estar en posición:

1.-) Evaluación de alumnos de educación básica en los 3,996 planteles y 547 mil educandos; en ubicación, alcanzar —del penúltimo lugar que preocupó y ocupó a la gobernadora Pavlovich— los primeros sitios en ámbito nacional.

2.-) La evaluación óptima de los maestros en noviembre próximo, y a cuyo gremio reconoce ampliamente el desempeño, su entrega a la docencia y la atención sin límites a los educandos, y

3.-) El inicio exitoso del ciclo escolar 2017-2018, el próximo mes de agosto.

Y sobre ello, Ernesto de Lucas, echó mano a temerario compromiso: “…si no soy capaz de dar respuesta a mi responsabilidad en el área educativa, ceñido a PLANTEA, indicador oficial, y en los primeros dos años no quedamos por encima de la media nacional, ¡renuncio a la SEC!

Así las cosas, reitero: la política en El Pato es su vocación real…su existencia. Y la perspectiva nunca, ni ligeramente, está tergiversada de la realidad —es, indubitablemente, acuciente— y sumó adeptos al haber ganado el III Distrito Electoral-Hermosillo, cuya curul fue propiedad del PAN por varios años.

Y el 2009, —electoralmente—, era cuatro veces más difícil que ahora.

Pese a la juventud, concatena liderazgo político —ex jerarca estatal del PRI— y en esa faceta del trajín, rosó la perfección; y en el servicio público, supera cualquier inspección al respecto.

…Y ASÍ FUE: JARAMILLO, ASUMIÓ EL PRI-GUAYMAS

EN EVENTO de la gobernadora Claudia Pavlovich que motiva la erradicación del trabajo infantil en Sonora y que abrazan sin reservas los tres poderes del Estado, se columbró al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, al Secretario de Gobierno, Miguel (Potrillo) Pompa y al vigoroso puntal de la benefactora tarea, Horacio Valenzuela Ibarra, en atavío amarillo que “alguien” sumamente vago y talentoso, calificó: “…(el trío Los Pollos, por jóvenes y tiernos)” y desprendió estridente carcajada.

RECONFIRMADO: —y ceñido a lo aquí predicho— el jerarca del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, tomó protesta a la nueva lideresa municipal de Guaymas, e integrante del cabildo porteño, Jimena Jaramillo Pérez (La JJ) y al secretario general, Gines V. Rodríguez, en medio de la presencia estelares de jorocones del tricolor instituto, verbigracia Andrea de la Mora.

Igual el coordinador de la fracción priista, Epifanio (El Pano) Salido, Bulmaro (Fundación Colosio) Pacheco, Uriel Silva, Oscar Cano, Rodolfo (CNC) Jordán Villalobos, Ramón Aguilar y varios congresistas estatales.

A propósito de liderazgos, antes del martes, El Pato de Lucas, se reunió con otro ex líder, tricolor instituto de Sonora: Víctor Hugo Celaya y seguidamente con el ex dirigente de CNOP en el estado, Francisco de Paula García, el muy afamado Politólogo de Cinco Estrellas y el “mayito” de calicatencia pura, Oscar (Sax) Rascón Acuña, por rumbos del comedero “La Casa Grande”.

De Paula por cierto, intempestivamente, acuñó esta frase: “El Pato”, es un volcán de dinamismo que transforma la educación en Sonora”. ¡Tómala!

ALFONSO DURAZO BUSCA COMPAÑERA DE FÓRMULA

CIERTAMENTE el jerarca estatal de MORENA —de Manuel (Peje Lagarto) López— en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, empezaron a buscar con la linterna de Diógenes a eventual compañera de fórmula para la candidatura al Senado de la República, en pizcas electorales de enfrente.

Tiene seis meses Alfonso para localizar, preparar, concientizar y airear a la dama que haga el 1-2 con él…y estar puestos para la postulación morenista.

Aunque submecátum aceptan lo difícil de localizar a una dama de buen perfil para hacer la dupla con el ex secretario particular del mártir de Magdalena de Kino, Luis Donaldo Colosio…igual colaborador del Presidente Vicente Fox.

Suena interesante la futura postulación a la Cámara Alta, habida cuenta que, si “azota una ola Peje” verbigracia la “ola Fox del 2,000”, como presumen podría acontecer, Durazo Montaño obtendrá la curul, irremisiblemente.

No debemos negar será atractiva la fórmula al Senado, si nos ceñimos a la increíble pero innegable ascendencia popular del “Peje-Lagarto”.

Y ha sumado “simpatizantes de Morena” emigrados de diversos partidos que procuran horizontes de grandeza.

Ah, y olvídenlo, Alfonso carece de la más remota intención de contender por la alcaldía de Hermosillo, como se ha manejado.

Él, Durazo, va por el Senado y su proyecto indeclinable es participar en 2021 por la gubernatura de su natal Sonora…y recluta talentos. Buenos y malos.

Y mientras MORENA sucumbe con la escasez de gallinetas de superior rango y utiliza la precitada linterna, acá en el PAN y en el PRI se barajan damas con aspiraciones y fuste, serias y dispuestas a buscar un escaño en el Senado.

Independientemente de la Secretaria General del CDE albiceleste, Alejandra López Noriega, las congresistas federales Teresa Lizárraga Figueroa y Leticia Amparano Gómez, emerge con ímpetus la legisladora estatal Célida López Cárdenas y sencillamente confirma lo precitado en esta MARGINAL.

Y en el tricolor instituto, la congresista federal Sylvana Beltrones Sánchez es la “naturalita”; existen tres damas más de primera línea, por aquello de “no te entumas”: la Secretaria Técnica, Natalia Rivera; la legisladora federal, Susana Corella y la Secretaria General del PRI, Blanca Andrea de la Mora.

