Es Puerto Peñasco sede de la LXXII Convención Distrital del Club de Leones

Participaron más de 500 personas en talleres y mesas de trabajo

Puerto Peñasco, Sonora– El destino turístico de Puerto Peñasco continúa consolidándose como un lugar de eventos especiales, al realizarse la LXXII Convención Distrital B1 del Club de Leones, la cual lleva el nombre de “Ramón Bustamante Gradillas”, manifestó Luis Altamirano Almada.

Acompañado de Carlos Valencia, ex Director Internacional del Club de Leones, Raúl Ramírez, Gobernador del Club de Leones, el Director de Turismo, en representación del Alcalde Kiko Munro, dio la bienvenida a los integrantes del Club de Leones, quienes se hacen presentes de los estados de Baja California Sur, Baja California y Sonora, participando más de 500 personas en talleres y mesas de trabajo.

“Les damos la más cálida bienvenida al destino turístico de Puerto Peñasco a todos los leones del distrito”, indicó el servidor público”, Esperamos que durante esta estancia compartan ideas, trazar planes y prepararse para el futuro en la prestación de servicios humanitarios como siempre esta organización lo han realizado de una manera altruista”.

El funcionario municipal aseguró que a 90 años de su fundación, Puerto Peñasco sigue transformándose y avanzando a paso firme para ofrecer mejores condiciones de vida para sus habitantes.

De la misma manera, los invitó a disfrutar de la calidez y hospitalidad de la gente de Puerto Peñasco, así como aprovechen la oportunidad para disfrutar de las bellezas naturales, la Playa Limpia certificada más grande del país y de la famosa Reserva de la Biosfera de El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

Carlos Valenzuela, ex Director Internacional del Club de Leones, proveniente del país de Venezuela, exhortó a los integrantes del Club de Leones, a continuar fomentando el espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo así como a participar activamente en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la comunidad.

En el evento de inauguración de la LXXII Convención Distrital B1 del Club de Leones, estuvieron presentes Manuel Loya Quintana, Presidente del Club de Leones de Puerto Peñasco, Rodrigo Peña, Jefe de la Región C, Alberto Balderrama, Jefe de la Zona 7, además de distinguidas personalidades.