Realizarán en Sonora el IV Concierto Binacional sin Fronteras

Con intérpretes simultáneos en ambos lados de la frontera

Hermosillo, Sonora- Porque la cultura y el talento artístico trascienden cualquier muro o cerca fronteriza, el ritmo y melodías de los músicos y coros de la Megarregión Sonora – Arizona están listos para brillar en el Cuarto Concierto Binacional Sin Fronteras.

La línea divisoria entre Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora será el escenario para este evento en que se unirán las notas musicales de artistas en ambos lados de la frontera de manera simultánea, en un esfuerzo que juntos desarrollan el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y autoridades de ambos municipios.

La cerca fronteriza será el punto de encuentro para que la población de ambas ciudades deleite sus sentidos con el Coro de la Universidad de Sonora, un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora, y el Coro Binacional y los cuerdistas del Cochise College de Arizona.

Las presentaciones artísticas se darán en ambos lados de la valla metálica, gesto que desataca la hermandad que entre los mexicanos y estadounidenses existe, así como la larga tradición de compartir clima, orografía, actividades productivas, económicas y hasta familiares, entre Sonora y Arizona.

Estarán también los saxofonistas Francisco Barrios y los guitarristas Dieter Hennings y José Jesús Rodríguez; Dan Simonis and The New Mexicans y el Mariachi Folclórico 18 con Cochise College Guitar Workshop.

En este lugar, que servirá para simbolizar la unidad y diversidad de ambas naciones, la Orquesta Municipal de Agua Prieta y los coros Infantil y de Adultos tendrán un espacio para demostrar el talento que tienen.

El Cuarto Concierto Binacional Sin Fronteras será el próximo sábado 20 de mayo, a partir de las 18:00 horas, en calle Internacional y avenida Ferrocarril, es gratuito y la invitación es para el público en general.