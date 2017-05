Reducirán su horario de salida las oficinas de atención al público del gobierno municipal

Para ahorrar en gastos de electrificación de oficinas

Puerto Peñasco, Sonora- Conforme al plan de trabajo formulado para el Gobierno Municipal en la actual Administración, se llegó al acuerdo de buscar evitar fugas para ahorrar en gastos de electrificación de oficinas, ahora en épocas de primavera verano.

El jurídico a cargo del Lic. Gabriel Millán Cruz, hablo al respecto ante el cabildo, donde expuso la finalidad y los beneficios que abarca el hecho de reducir el horario de salida, o atención al público, mas no de trabajo, de las 3:30, para pasar a las 3 de la tarde.

Millán Cruz, manifestó que no es que dejen de trabajar, puesto que la entrada por la mañana es de 8:00 AM, aclarando además, que los beneficios se verán reflejados en gastos de operación que por dejar pasar esa media hora, pasan desapercibidos y no benefician en nada, con la medida interpuesta, habrá un ahorro fuerte.

Ante esta puesta al Cabildo, la votación fue unánime donde la mayoría de los Regidores opino que mientras sean pedimentos en beneficios del gasto corriente votaran a favor de cualquier causa se reducirían y mejorarían en cuanto a la factibilidad para seguir cumpliendo los compromisos.