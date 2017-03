Revelan nueva lista de beneficiados con la ‘generosidad’ de Borge al rematar terrenos del IPAE

Entre ellos, políticos de Sonora

Ciudad de México- Revelan nueva lista de empresarios y políticos beneficiados con la ‘generosidad’ de Borge al rematar CANCÚN, MX.- La asociación civil ‘Somos tus Ojos’, la misma que presentó sendas denuncias penales contra el ex gobernador Roberto Borge y ex funcionarios de su administración por la venta del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo, reveló hoy una nueva lista de empresarios y políticos del norte del país que fueron beneficiadas con la ‘generosidad’ del IPAE y el ex mandatario estatal.

Entre los predios que el ex gobernador Roberto Borge Angulo remató entre sus amigos y familiares y que recientemente aseguró la Procuraduría General de la República (PGR), está uno de 213 hectáreas, ubicado a unos 30 kilómetros de Mahahual, el desarrollo turístico más importante del sur de Quintana Roo, el cual fue adquirido por empresarios de Monterrey, algunos del nivel de Felipe de Jesús Benavides, dueño de las Farmacias Benavides.

También figuran políticos de Sonora vinculados al priista Manlio Fabio Beltrones, como Ricardo Mazón Lizárraga y Carlos Samuel Moreno Terán. Entre los dueños del paraíso virgen situado en Xahuaxol está también Andrés Miranda Guerrero actual comisionado del Instituto de Transparencia Informativa del estado de Sonora, y Enrique Clausen Iberri, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de aquel estado.

De acuerdo con esta nueva denuncia, en la zona donde se ubican las 213 hectáreas un terreno costero de una hectárea se vende entre tres y cuatro millones de pesos, pero Roberto Borge Angulo vendió 213 hectáreas de este paraíso en solo 10 millones de pesos, es decir, en menos de cinco pesos el metro cuadrado.

A continuación, se transcribe la totalidad de la denuncia de la asociación civil que preside Fabiola Cortés Miranda:

El “generoso” IPAE

Los 2 millones 132 mil metros cuadrados del polígono de Xahuaxol fueron desincorporados en agosto de 2014 por el Instituto de la Administración del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) por la entonces titular del IPAE Claudia Romanillos Villanueva, quien los entregó a Rancho La Posadita S.A.P.I. de R.L. de C.V., representada por José Manuel Caballero Sillas, por 10 millones 633 mil pesos, esto es a unos 4.98 pesos el metro cuadro.

El 28 junio 2016 sobre este predio se creó un Fideicomiso de administración ante el notario Guillermo Rodríguez Can, de la Notaria 107 de Nuevo León, Monterrey.

Los primeros socios

De acuerdo a una investigación de Somos Tus Ojos, iniciaron como accionistas principales de Rancho La Posadita José Manuel Caballero Sillas y Sociedad Patrimonial GD-J, SA de CV, cada uno con el 50 por ciento.

SOCIEDAD PATRIMONIAL GD-J, SA DE CV está constituida por Hernán Garza Díaz y por su esposa Susana Jiménez Cantú

HERNÁN GARZA DÍAZ

Hernán Garza Díaz, según su perfil público, es accionista de Tarsco México y funge como vicepresidente de Desarrollo de Negocios. Estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey. Es Presidente del Consejo de Administración de las compañías Club Company & The Club Company Management Fund.

“Hernán se ha desenvuelto en el negocio de bienes raíces y construcción por los últimos 15 años con operaciones en toda la República Mexicana, participando en el desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios, edificación de condominios, desarrollos turísticos, comunidades turísticas, así como en proyectos de infraestructura. Hernán es socio fundador de la empresa Santacruz Silver Mining LTD con operaciones bursátiles en México y Canadá. También es socio fundador y CEO de la empresa Mayan Partners Land Bank. Es miembro del consejo de diferentes asociaciones de asistencia social en México. Así como miembro del consejo del torneo de tenis de la WTA Monterrey Open”, se lee en su perfil publicado en su empresa Tarsco México.

Políticos y empresarios, también desarrolladores turísticos

El 31 de julio de 2013, a través de una asamblea extraordinaria, se aprobó un aumento de capital de cien mil pesos, en el que se da un cambio accionario, quedando José Manuel Caballero Sillas con el 25%, y entrando Operadora de Empresas y Servicio S.A. de C.V., con el 14%; Lagoon Gourmet, S.A. de C.V., con 11%; Estación M Alemán S.A. de C.V. con 8%; Grupo Sueños Verdes, S.A.P.I. de C.V., con 7.5%; Raúl Pérez Madero, con 8.25%; Edición Estratégica Gráfica, S.A. de C.V. con 2.35%; Yolanda Myriam Vázquez del Mercado, con 2.25%; Posada Divin Ranch, S.A.P.I. de C.V., con 1.15%; y Ernesto José Martínez Togno, con 1.5%.

Los accionistas de OPERADORA DE EMPRESAS Y SERVICIO SA DE CV son Ricardo Mazón Lizárraga, su esposa Carmen Yolanda Escalante Hoeffer; Enrique Clausen Iberri, Carlos Samuel Moreno Terán y Andrés Miranda Guerrero, personajes de la política y el sector empresarial de Sonora vinculados a Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del PRI hasta antes de la debacle de ese partido en las elecciones de junio de 2016, en las que también perdió su candidato en Quintana Roo.

RICARDO MAZÓN LIZÁRRAGA

De acuerdo a notas periodísticas del estado de Sonora, Ricardo Mazón Lizárraga es compadre de los ex gobernadores Eduardo Bours Castelo y muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, alguna vez fue considerado el empresario de mayor influencia política de las tres últimas décadas.

Una nota publicada en dossierpolitico.com en 2013, señala que “durante la administración estatal 1991-1997 la mayor parte de los mandos medios del gobierno de Manlio Fabio Beltrones Rivera fueron otorgados a propuesta de Ricardo Mazón Lizárraga, ahí crecieron personajes que hoy son una realidad en la política sonorense; los hermanos Enrique, Gustavo y Otto Claussen Iberri, Daniel Galindo, Samuel Moreno Terán, Ricardo Ornelas, Roberto Ruibal Astiazaran, Claudia Pavlovich, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, y un largo etcétera de jóvenes sonorenses que han sido exitosos bajo la conducción política de Ricardo Mazón Lizárraga”.

La información difundida no parece estar errada, pues algunos de los referidos, forman parte de la empresa Operadora de Empresas y Servicio S.A. de C.V., que adquirió las 213 hectáreas a precio de ganga.

ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

Enrique Clausen Iberri es actualmente director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Según una publicación de José Luis Parra, el personaje en cuestión realizó “millonarios negocios” con el director de la Lotería Nacional, Francisco Javier Yáñez Herrera, con quien trabajó entre 2007 y 2010, desempeñándose Enrique Clausen como Subdirector de Comercialización y de Servicio de la Lotenal.

“Habría que recordar que Claussen Iberri formaba parte del “Inner Circle” (círculo interior, los que están cerca del plato) de Yáñez Herrera y por esa categoría lo acompañaba en sus viajes a San Diego, California, para asesorarlo en la adquisición de propiedades en el extranjero, así como en la compra de terrenos de playa en San Carlos y Guaymas. Las operaciones se extendían a la adquisición de ranchos, curiosamente vecinos a los que tiene el conocido empresario Ricardo Mazón Lizárraga, el impulsador de las carreras políticas de Enrique, Otto (actual alcalde de Guaymas) y Gustavo Claussen Iberri, el encargado de los negocios de la familia y que estaría por debutar como candidato a un puesto de elección popular”, se lee en la nota de 2013 de José Luis Parra.

El gusto de Enrique Claussen por la adquisición de propiedades “vecinas” a las de Ricardo Mazón Lizárraga, se vuelve evidente en el caso del extenso terreno de Xahuaxol.

Enrique Claussen también fue subsecretario de Ingresos de Sonora puesto en el que fue señalado por participar, junto con otros funcionarios, en trámites irregulares de vehículos de procedencia extranjera, lo que generó ingresos ilícitos de al menos 70 millones de pesos.

CARLOS SAMUEL MORENO TERÁN

Carlos Samuel Moreno Terán es también identificado como hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones y compadre de Guillermo Padrés. De acuerdo a Wikipedia es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Fue diputado local del PRI en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, y coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso de ese estado. También fue diputado en la LVII Legislatura, además de diputado federal en el período 2009-2012.

En notas periodísticas se señala que hay un distanciamiento entre Moreno Terán y Manlio Fabio Beltrones así como respecto de su socio Ricardo Mazón, por haber apoyado a candidatos panistas.

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO

Andrés Miranda Guerrero actualmente es comisionado del Instituto de Transparencia Informativa del estado de Sonora, y también es socio de Operadora de Empresas y Servicio S.A. de C.V.; lo que lo coloca en una situación muy comprometedora por ser integrante de un órgano de combate a la corrupción, ello en vista de que el negocio del que forma parte está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) y a todas luces, nació de un gran acto de corrupción.

En su momento la organización “Sonora Ciudadana” cuestionó la designación de Miranda Guerrero de quien dijo es un abogado con reconocida trayectoria en los ramos fiscal y penal, pero con poca experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

El constructor de la Casona Chinchorro

LAGOON GOURMET, S.A. DE C.V.posee el 11% dentro de la sociedad del enorme terreno de Xahuaxol, y sus accionistas son Jaime Fernando Manuel Macedo Díaz y Gerardo Alfonso Macedo Díaz

JAIME FERNANDO MANUEL MACEDO DÍAZ

Jaime Fernando Manuel Macedo Díaz, es identificado como un hombre cercano al ex gobernador Roberto Borge Angulo, y quien habría construido la Casona Chinchorro, de acuerdo a una nota periodística de junio de 2014 publicada en el sitio La brecha en la que se señala que la obra fue denunciada por causar daños ambientales, pero la entonces titular de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), Ludivina Menchaca, ex militante del PVEM, concretara la clausura.

De prominente farmacéutico a desarrollador turístico

ESTACIÓN M ALEMÁN, S.A. DE C.V. posee el 8% dentro de la sociedad que compró a precio subvaluado las 213 hectáreas de Xahuaxol, sus accionistas son Felipe de Jesús Benavides Pompa y su esposa María Eugenia Pérez y Chapital.

FELIPE DE JESÚS BENAVIDES POMPA

Felipe de Jesús Benavides Pompa es dueño de las farmacias que llevan su nombre Farmacias Benavides; emporio que creó junto con su padre y sus hermanos. Una cadena con 614 establecimientos en 113 ciudades y 17 estados, según información de una nota publicada por la revista Expansión en septiembre de 2011.

En la referida nota se señala que en el 2010, la facturación de este grupo empresarial fue de $900 millones de pesos.

Quién es José Alberto Vergara Camou

GRUPO SUEÑOS VERDES, S.A.P.I. DE C.V., que posee el 7.5% del negocio de Xahuaxol, fue constituida por José Alberto Vergara Camou, María Elena Jasso Flores y sus hijas Paola, María Elena, María José y Lorena, todas de apellido Vergara Jasso.

De José Alberto Vergara Camou, no existen mayores datos públicos. Figura como proveedor de equipo de sonido e iluminación, y de productos Omnilife.

La paja en el ojo ajeno…

RAÚL PÉREZ MADERO

Raúl Pérez Madero, quien posee el 8.25% dentro de la sociedad propietaria de las 213 hectáreas de Xahuaxol, es un empresario regiomontano, fue presidente y director de Grupo Autofin Monterrey y CEO de Aon Risk Solutions. Tiene una asociación denominada “Cambiando Vidas ABP”, fundada en enero del 2014 “con el objetivo de capacitar en oficios a personas que viven en situación vulnerable”, se lee en su perfil.

El 21 de febrero de 2016, como opinión invitada en el periódico El Norte, Pérez Madero publicó un artículo titulado “Corrupción vs. Ineptitud”, en la que cuestiona la actuación del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez en el combate a la corrupción, por el tema de la adquisición de cobijas a un sobreprecio:

“Hemos visto que los famosos “moches” entre los proveedores del Gobierno y los funcionarios públicos alcanzan márgenes a veces superiores al 30 por ciento del monto total de las operaciones, lo cual por sí solo nos indigna.”, señaló el empresario regiomontano, en un tono muy indignado, pero que, paradójicamente es parte de una red de corrupción que despojó a los quintanarroenses de su patrimonio…

Otra empresa participante en la ganga de las 213 hectáreas de paraíso, es EDICIÓN ESTRATÉGICA GRÁFICA, S.A. DE C.V., cuyos socios poseen un 2.35% del capital. Los accionistas son Alberto Estrada Torres, Gonzalo Estrada Torres, Gonzalo Israel Estrada Sáenz, Alberto David Estrada Hernández y Mauricio Estrada Hernández; todos socios del PERIÓDICO ABC DE MONTERREYperteneciente al grupo Epsilon Media.

También socios de las 213 hectáreas de Xahuaxol son Yolanda Myriam Vázquez del Mercado con 2.25%; Ernesto José Martínez Togno, con 1.5%; así como la empresa Posada Divin Ranch, SAPI de CV, con 1.15%, y cuyo accionista es accionista es el primer adquirente del terreno vendido por el IPAE: José Manuel Caballero Sillas

Los poderosos dentro de la sociedad

El 12 de mayo de 2014 se realizó una asamblea ordinaria de socios en la que fueron designados como apoderados para actos de administración, dominio, y cambiario: Hernán Garza Díaz, Jaime Fernando Manuel Macedo Díaz, Raúl Pérez Madero y Mauricio Alberto Benavides Pérez, lo que los coloca como los hombres de mayor poder dentro de la sociedad.

Como apoderados para pleitos y cobranzas se designó a José Manuel Caballero Sillas, Bernardo Canales Fausti y Pablo Enríquez Rodríguez.

Xahuaxol, próximo desarrollo turístico…

El destino de Xahuaxol quedó plasmado en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) realizado por la empresa Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C., y aprobado en julio de 2015 por el cabildo de Othón P. Blanco, en el que se asigna a “Xahuaxol I” y “Xahuaxol II” la UGA 41, que pasó de tener una superficie de 910 hectáreas a “crecer” a 1,288.88 hectáreas, esto es 378 hectáreas más que en el instrumento regulador anterior, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de 2007.

Al “nuevo Xahuaxol”, esto es, a las 1,288 hectáreas se le asignó una densidad de 10 cuartos por hectárea, o cuatro viviendas por hectárea, para un total de 12 mil 889 habitaciones turísticas, o 5 mil 156 casas; con un desmonte permitido para dicha UGA de 40 por ciento.

El puente colgante, un sueño guajiro o el detonante de la Costa Maya

En septiembre de 2016, tres días antes de concluir su periodo al frente del gobierno municipal de Othón P. Blanco, el entonces alcalde priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui, se reunió con hoteleros, empresarios y con la actual secretaria de Turismo, Marisol Venegas, para, entre otros temas, mostrarles el proyecto del puente que unirá Chetumal con Punta Calentura, una infraestructura que se elevaría sobre el mar, y que acortaría considerablemente el tiempo y el recorrido entre Chetumal y Xahuaxol. Se trata de un puente de alrededor de 23 kilómetros que uniría la Bahía de Chetumal (desde Calderitas) con Punta Calentura, ubicada al poniente de Xcalak, desde donde una carretera interna conduciría a Xahuaxol.

En la reunión con los empresarios se aventuró que el puente podría ser una inversión público-privada en la que empresarios chinos estarían interesados en participar

Este puente, que en septiembre del año pasado fue presentado por Abuxapqui, estuvo contemplado como uno de los principales proyectos en el Plan Quintana Roo 2011-2016, en el eje “Quintana Roo Competitivo”, pero nunca avanzó más allá del papel, aunque no dejó de promoverse entre inversionistas, principalmente chinos.

La Casona Chinchorro, depredadora y sin permisos

Aunque la Casona Chinchorro no se ubica dentro del polígono de las 213 hectáreas entregadas a los políticos y empresarios de Sonora y Nuevo León, parece ser que ésta era parte del futuro desarrollo turístico hotelero proyectado por Roberto Borge Angulo y sus socios. Algunos empresarios de Mahahual la ubican como el punto de reunión de los inversionistas, quienes seguramente departieron en más de una ocasión en el llamado Salón Gobernador.

Lo que sí es cierto, es que la Casona Chinchorro se construyó sin la necesaria Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y devastando una amplia zona de manglar, lo cual es notorio a simple vista, ya que para lograr la total privacidad del centro de hospedaje, fue modificado el camino de terracería de la vía que atraviesa Xahuaxol, el cual está rodeado de manglar.

En respuesta a la solicitud de información registrada en el sistema Infomex bajo el folio 0001600414316, la Semarnat respondió a Somos Tus Ojos que no existe ninguna Manifestación de Impacto Ambiental denominada Casona Chinchorro: “la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), realizó la búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites, respecto a manifestaciones de Impacto Ambiental denominadas “Casona Chinchorro”, y no hubo resultados, es decir, no se tiene registro de ninguna MIA identificada con ese nombre”, respondió la dependencia.

Adicionalmente, la Semarnat proporcionó las claves de cinco proyectos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que podrían coincidir con la Casona Chinchorro, las cuales fueron verificadas y ninguna corresponde al exclusivo complejo.

En el mismo sentido, respondió la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Othón P. Blanco, cuando se le requirió copia de la licencia de construcción y de las licencias de funcionamiento y operación de la Casona Chinchorro, a través de la solicitud 00379916.

