Rod Stewart, “forever young”

Aun a los 72

Ciudad de México- Hijo de padre escocés y madre inglesa, Rod Stewart, nacido en Londres, fue futbolista antes que cantante. Con su voz rasposa se ha hecho mundialmente famoso con éxitos como Maggie May, Baby Jane o Da ya Think I,m Sexy, y antes de iniciar su carrera como solista triunfó como cantante en The Dimensions y The Steampacket, The Jeff Beck Group y sobre todo, con The Faces. Está considerado como una de las grandes estellas del rock.

Uno de los cantantes más exitosos y reconocidos en el mundo, dos veces ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock: como solista y como parte del grupo Faces. En octubre de 2016 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico.