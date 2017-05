Sale del PRI el Ing. Iram Rodríguez

Ya se esperaba desde principios de este año

Puerto Peñasco, Sonora- A principios de este año, ya se anunciaba tras bambalinas, los probables cambios en la Oficina de Enlace del Congreso del Estado en Puerto Peñasco, pues aquí en esta ciudad, poco o nada ha aportado, pues; solo para festejos ha servido.

Si bien, ofrecerán alguna ayuda, apoyo u otra actividad altruista, lo cierto es que no se da a conocer absolutamente nada, además de que si hay algún evento o festejo como el que hace unos días tuvieron las mamás de Puerto Peñasco, nos enteramos porque alguien de la familia fue invitado en un orden desde luego muy secreto.

Tras esos cambios que se anunciaban, se filtró el hecho de que al salir del PRI el Ing. Iram Rodríguez Ramírez, asumiría dicho puesto en donde quien ostenta lo que se puede decir la jefatura, no era visto con buenos ojos por parte de un Sector del PRI que inclusive se lo hicieron saber en una reunión en su momento al propio Diputado Pano Pavlovich.

De poco también sirvieron dichos reclamos, pues; a la vieja manera del PRI, hicieron como se les olvido para que se les olvide, pero no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, cuando después de la faramalla que aporto el cambio del poder en el PRI local, deja el Comité Rodríguez Ramírez y ni de favor muchas gracias, le han avisado si siempre si se queda en tal oficina del Congreso que no jala ni ha mentadas.

Si bien el señor no se merece el premio de la academia, lo cierto es que a estas alturas, lo más urgente dentro del PRI y dentro de dicha Oficina de Enlace, es el cambio.