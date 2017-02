Se “destapa” Ernesto Ruffo Appel

Para contender por la Presidencia de México

Ciudad de México.- Los ‘likes’ y mensajes en Facebook motivaron al senador panista Ernesto Ruffo Appel a querer contender por la Presidencia de la República, en las siguientes elecciones de 2018.

Lo que estoy viendo es que la cosa corra. Ya he tenido mensaje, porque todo empezó en los aparatitos, ahí, en que le pican y dicen que sí, Like, o dicen no. Ya me llegaron mensajes de Michoacán, de Sonora, de Chihuahua, y la cosa se está embarneciendo. Necesitamos que se hagan comités de ciudadanos por ciudad, y el que tenga más likes pues a ver si se avienta de diputado”, dijo.

El exgobernador en Baja California Sur impulsa nuevamente la llamada #RuffoManía, hoy, mediante un video grabado el sábado pasado en un mercado popular de La Paz. En este aseguró que, de llegar a Los Pinos, impulsará un nuevo sistema político mexicano.

Si a mí me toca llegar a la Presidencia espero que lleguen muchos diputados independientes. Buscaré que se reformen las cosas necesarias en la Constitución para que sean los ciudadanos quienes en verdad manen”, señala.

Cabe destacar que otros panistas figuran como presidenciables para 2018, como Margarita Zavala, Ricardo Anaya y el exgobernador Rafael Moreno Valle.