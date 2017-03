Solumbran fórmula de Sylvana Beltrones, al senado

Marginal

INDUBITABLEMENTE, el tiempo se evapora imperturbable y a once meses de distancia habrá designaciones de rostro al Senado de la República y, claro, a la Cámara Baja del Congreso de la Unión…

…por supuesto, el PRI, con candidato a la sucesión presidencial, ungido.

PAN, PRD y Morena, en similar tesitura, que no les quepa la menor duda.

…y bien, a las presidencias municipales y diputaciones locales justo, a un año de distancia…en marzo de 2018, y elecciones, el primer domingo de junio.

Sobre el tema de la excitante y cálida política, es fascinante hurgar…y, claro, especular sobre perfiles en boga y posibilidades serias, reales, de contender con éxito en las urnas…

…dicho en buen romances, rentables electoralmente hablando, pues.

…y colmados de virtudes: carisma, empatía, sensibilidad social y política. Y vocación de servicio…algo similar a la hoy gobernadora, Claudia Pavlovich.

En circunstancias actuales de competencia seria no basta compadre, amigos, o colaboradores…es fácil ser candidato, complicado, ganar elecciones.

Las imposiciones, las influencias, los caprichos, suelen ser contraproducentes y son continuadas las experiencias. Sería torpeza, tropezar con la misma piedra…procede, desde ahora, identificar las “piedras” en el camino.

Hemos mencionado en MARGINAL, desde inicio de sexenio, perfiles que se acomodan al gusto ciudadano por las virtudes precitadas…se columbran.

Y trasminan coincidencias de respeto, disciplina —no sumisión, que quede claro— lealtad, pues, alrededor de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Cito tres prospectos, podrían ser compañeros de fórmula de la congresista federal Sylvana Beltrones, al Senado de la República: el coordinador de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, Epifanio (Pano) Salido Pavlovich, el Secretario de Educación y Cultura (SEC) Ernesto (Pato) de Lucas y el jerarca estatal del PRI, profesional y confiable, Gilberto Gutiérrez Sánchez.

Tres coincidencias: El Pano, El Pato y Gilberto, igual se mencionan para la alcaldía de Hermosillo, a la vera del legislador federal, Ulises Cristópulos y dos gallinetas diputadas: Kitty Gutiérrez y Flor Ayala.

Y cuestionados sobre el tema, con naturalidad, los tres me dijeron: “…donde sea más útil, donde la gobernadora Claudia Pavlovich, decida y me mande; ahí estaré”. ¡Carajo!, como si lo hubiesen acordado submecátum.

Tres pretensos más a Senado: el siempre valioso Coordinador de Organismos Descentralizados de SEDESOL en el país, Antonio (¡Es Toño!) Astiazarán; el Secretario de Gobierno, Miguel (Potrillo) Pompa; y el titular Desarrollo Social del Estado (SEDESON), Rogelio Díaz Brown…hasta ahí.

Sylvana Beltrones, es naturalita a la Cámara Alta y se explaya hacia el mismo rostro la talentosa y prudente Jefa de Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera.

Sylvana consolida presencia nacional tras su asunción a la Secretaría General Adjunta del CEN del PRI de Enrique Ochoa Reza, a la vera de Claudia Ruiz Massieu, independientemente de las iniciativas de ley que ha expuesto en la Cámara Baja; y el trabajo realizado, anegado de sensibilidad social versus el cáncer, al través de Fundación Beltrones, de enormes resultados benéficos para inmensa cantidad de mujer que han y son atendidas. Bien.

VÁZQUEZ CONTRERAS, PROYECTARÁ A LA UNISON

AMAINÓ, fue efímera pues, la endeble reacción de algunos detractores de la Universidad de Sonora pretensos a originar, en el vórtice de la elección de quien será Rector, un conflicto insustancial…por supuesto, no fecundó.

La avalancha de reconocimientos hacia la decisión mayoritaria del cónclave de la Junta Universitaria, a favor del brillante académico Enrique Fernando Vázquez Contreras, “arropó” a escasos beligerantes azuzados por dos que tres aspirantes, auto considerados los “non plus ultras”.

Fracasó convocatoria a reuniones para establecer estrategias de “choque”.

…y que bueno. Para nuestra Alma Mater, vienen tiempos mejores tras el rectorado de Heriberto Grijalva cuyo estrés, evidentemente, mengua.

Velázquez Contreras pondrá en práctica a partir del viernes 16 de junio, día de su asunción —previa entrega de rectoría de Grijalva Monteverde— un cúmulo de proyectos académicos que trasciendan a planos internacionales e intercambios con estudiantes extranjeros y otras ambiciosas metas.

Por lo pronto, Enrique Fernando, está inmerso en la integración de un sólido equipo de colaboradores que sumen mejor imagen a la UNISON. Ya verán.

EL PRETÉRITO martes el Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo García Morales, —tan activo como eficaz— fue invitado especial al seno del Grupo de Columnistas Políticos y dio explicación amplia del trabajo que, en sintonía con todos los niveles de gobierno en el estado, realizan.

Estrategias continuadas, los operativos expandidos en la geografía estatal y la infaltable autocrítica.

¿Qué ha obtenido para Sonora la incesante acción de García Morales y su comprobada capacidad de trabajo, buena comunicación y esas excelentes relaciones con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el Procurador de Justicia, Rodolfo Montes de Oca Mena, y mayoritariamente con autoridades municipales y los alcaldes; y en esfera federal?

Esto: que Sonora se encuentre en privilegiado rango —quinto sitio en nivel nacional en el tema de seguridad pública— en beneficio ciudadano…y los resultados de los que hacen gala: Hermosillo Seguro más Escudo Ciudadano Alerta Preventiva.

Y el beneplácito de la gobernadora Claudia Pavlovich que de seguro aprecia el desempeño de Adolfo y equipo, quienes cumplen al conglomerado estatal y a la misma Jefa del Ejecutivo.

EVIDENTEMENTE en el PAN de Sonora, no trastocan acuerdos prestablecidos —institucionalmente— aún y cuando las dirigencias no sean las mismas.

La fracción albiceleste del Congreso del Estado eligió en septiembre de 2015 al conspicuo diputado, Moisés Gómez Reyna, coordinador del grupo y, antes, hubo un acuerdo: el liderazgo perduraría por un año y seis meses —año y medio, pues— y Luis Serrato Castell, sería el sustituto en período similar.

Y el compromiso se cumplió pulcramente al pie de la letra…cabal.

Entonces, el jerarca del albiazul David Galván Cázares, instauró su sólido liderazgo y el pretérito martes, a la vera de la Secretaria General Alejandra López Noriega, tomó protesta a Serrato Castell.

Y claro, instauró Galván el reconocimiento merecidísimo a Gómez Reyna.

El congresista, hoy ex líder de la bancada albiceleste ha sido de los panistas más honestos, talentosos y hábiles en la historia; y eficaz negociador.

Luis, de sólida experiencia liderará el trecho faltante al menos, claro, que “el pueblo se encapriche” y lo invite a participar en las pizcas electorales de enfrente por la alcaldía de Hermosillo o la diputación federal, en su caso.

BARRALES Y LA LINTERNA DE DIÓGENES A SONORA

LA GALLINETA Alejandra (PRD) Barrales, tuvo proyectada a la dirigencia del sol azteca en Sonora, a la ex congresista federal Lorenia Valles Sanpedro y en la escasa militancia hubo integral aceptación, incluyendo a varios de los jorocones de peso específico, verbigracia el ícono del núcleo, Carlos Navarro López, quien hizo “morder el polvo” al coterráneo Guadalupe (Lupillo) Curiel expulsado a la postre y hoy en pos de legitimar un nuevo partido político.

Que no se consumó la asunción de la ex lideresa del PRD Hermosillo, así es.

Motivo: la lejanía entonces de las pizcas electorales de 2018 en Sonora y que Valles, fue a operar políticamente (2017) en campaña de José Rosas Aispuro cabeza de coalición PAN-PRD por la gubernatura de Durango. Ganó al PRI.

El punto: Lerenia tuvo eficaz desempeño en campaña y al asumir Pepe Rosas la gubernatura fue designada Directora General de Asuntos Internacionales y Migratorios y se columbra motivada y lista para seguir el tiempo necesario a la vera de Aispuro Torres.

Y si Lorenia decide quedarse en el estado de los alacranes, Durango, tendrán entonces que buscar con linterna de Diógenes un nuevo elemento con perfil de líder e iniciar la restructuración a fondo del Sol Azteca porque el tiempo se evapora imperturbable y faltan 10 meses para la parafernalia preelectoral.

ASÍ LAS COSAS, de los municipios más importantes de Sonora donde el PRI de Gilberto Gutiérrez Sánchez, no ha realizado restructuración de cuadros directivos es San Luis Río Colorado, y allí lidera la gallineta fronteriza Dalia Murrieta López, ex candidata a diputada del Distrito Uno, estatal.

Bien: el jerarca tricolor, Gutiérrez Sánchez, designó con atavío de delegado para la transición al experimentado político Álvaro Enciso Ulloa Larrondo, y éste opera en grupos priista escudriñando, buscando pues el perfil idóneo, que impulse a la militancia a recuperar el Ayuntamiento y las diputaciones federal y local, donde los panistas “han sido mano” debido a su ascendencia popular en el transcurso de varios años.

Se supone que antes que concluya el mes que pisamos ya habrán llegado a consenso los grupos priistas sanluisionos, y en marco de unidad designen al nuevo liderazgo…y puesto, para ese entonces, el jerarca Gutiérrez tomará la protesta de rigor a quien se comprometa en alternativa ganadora.

Ah, por cierto, —para todos los efectos— no extravíe del cuadrante a tenaz regidora tricolor del Ayuntamiento, de la fronteriza ciudad, Ángela Judith Bustamante.

Twitter: @felguimen