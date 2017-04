Tristeza y depresión afectan por igual a mujeres y hombres

Los hombres, en la actualidad, dejan pasar síntomas que pueden tratarse

Puebla, Pue.- Contra la falsa creencia de que tristeza y depresión son males únicamente femeninos, expertos aseguran que la depresión es una condición que afecta a personas de ambos sexos.

El Centro Nacional de Salud Mental expone que en la cultura latina se enseña a los hombres, desde pequeños, que no deben llorar. Esto es una concepción machista que pretende hacer creer que, si un hombre llora o se deprime, pierde algo de su hombría.

Tal concepción ha causado profundo daño en la manera masculina de pensar, ya que no es cierto que llorar es sólo cuestión de mujeres. Por tanto, queda claro que llorar o deprimirse es simplemente humano.

Los hombres en la actualidad saben que debido a las ideas de que tienen que ser fuertes, dejan pasar en muchas ocasiones síntomas que pueden tratarse y que es indispensable reconocer para su salud mental.

La depresión, aseguran expertos de Vida y Salud, al afectar a personas de ambos sexos afecta las relaciones e interviene en las actividades diarias y en cualquier trabajo. Y si los síntomas de la depresión son similares en mujeres y hombres, éstos tienden a expresarlos en forma diferente.

Los síntomas más comunes de la depresión en los hombres son: autoestima baja; pérdida de interés en actividades placenteras; apatía hacia el sexo o disminución en el deseo sexual o líbido; problemas sexuales; pensamientos suicidas; trastornos del sueño; agresividad, hostilidad e irritabilidad.

Estos últimos síntomas se deben a que como “los hombres no lloran”, entonces, en lugar de lágrimas esconden sus emociones y las disfrazan con agresividad y hostilidad o con alcoholismo, y por eso muchos hombres deprimidos e incluso, los profesionales de la salud, no tienen éxito a la hora de diagnosticar la depresión y no la tratan como deberían.

Al resaltar que es hora de enfrentar el problema de la depresión en los hombres, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda: “Si crees que estás deprimido o conoces a alguien que lo está, recuerda que existe ayuda”.

Es importante dejar las ideas de debilidad atrás y mejor estar atentos a los síntomas de depresión. Hablar de ellos con un profesional, es lo mejor que se puede hacer.

No se es débil por padecer de depresión. Se es fuerte cuando se reconoce que se tiene un problema y se busca ayuda. ¡Sé valiente! Llorar o estar deprimido, no te hace ser menos hombre.