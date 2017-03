Y el Oscar es para…

Tras breve confusión, Moonlight se lleva la estatuilla a Mejor Película

Los Ángeles.- El Oscar a la Mejor Película de 2016 fue otorgado hoy a Moonlight, después que por un error fuera adjudicado a La La Land, en la entrega del último galardón durante la 89 entrega anual de premios que se lleva a cabo en el teatro Dolby de Hollywood.

La La Land parecía haber derrotado a Moonlight, pero tras una breve confusión, se mostró la tarjeta que daba a esta segunda como la verdadera triunfadora de la noche.

Atrás quedaron Manchester by the Sea, Arrival, Fences, Lion, Hell or High Water, Hidden Figures y Hacksaw Ridge.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entregó este día sus premios a las mejores actuaciones y realizaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.