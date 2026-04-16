“Borrón y Cuenta Nueva” en Sonora: eliminan multas y recargos vehiculares anteriores a 2021

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó este martes el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, el cual contempla el 100 por ciento de descuento en multas y recargos de adeudos vehiculares correspondientes a años anteriores a 2021.

El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Carlos Hernández Cordero, durante la conferencia semanal del gobernador Alfonso Durazo, donde se explicó que esta estrategia busca facilitar la regularización de contribuyentes en materia de obligaciones vehiculares.

De acuerdo con la información presentada, el programa permitirá sanear el padrón vehicular en la entidad. Se estima que alrededor de 352 mil contribuyentes podrían beneficiarse, lo que representa cerca del 32 por ciento del total registrado en Sonora.

Asimismo, se detalló que el estímulo incluye beneficios adicionales en el pago de la revalidación anual.

El funcionario destacó que una de las principales facilidades será la posibilidad de realizar los pagos de manera parcial, permitiendo a los contribuyentes cubrir sus adeudos por año, sin necesidad de liquidar el monto total en una sola exhibición.

Se informó que el programa estará vigente hasta diciembre del presente año, periodo en el que se espera que los ciudadanos aprovechen los beneficios para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

A través de esta medida, implementada por la Secretaría de Hacienda estatal, los contribuyentes únicamente deberán cubrir los adeudos correspondientes a los últimos cinco años.

“El pago de impuestos es fundamental porque de los impuestos se nutre el presupuesto… y a mí como gobernador del estado lo que me corresponde es garantizar que el ejercicio de ese presupuesto con austeridad, transparencia, honestidad”, señaló Alfonso Durazo, durante el anuncio del programa.

El estímulo se aplicará automáticamente al momento de realizar la revalidación vehicular, ya sea en agencias fiscales, el portal oficial o en comercios y bancos autorizados. Como requisito, se deberá contar con licencia vigente del estado de Sonora.

Para mayor información, se habilitaron líneas de atención telefónica, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal.