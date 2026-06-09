Ceci Flores denuncia amenazas tras capturas por desaparición y muerte de Marco Antonio

La fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores Armenta, denunció públicamente haber recibido amenazas junto con su familia luego de que la Fiscalía del Estado de Sonora anunciara la detención de varias personas presuntamente relacionadas con la desaparición y muerte de su hijo Marco Antonio.

A través de un video difundido en redes sociales, la activista señaló que desde hace varios días ella y sus hijos han enfrentado una situación de riesgo que los ha obligado a desplazarse constantemente y mantenerse ocultos.

“Después de que la Fiscalía empezó a anunciar la detención de varias de las personas que participaron en la desaparición y muerte de Marco Antonio, mis hijos y yo empezamos a tener muchas amenazas. Hemos tenido una persecución terrible, hemos estado teniendo que trasladarnos de un lugar a otro, escondiéndonos”, expresó.

Flores Armenta aseguró que desconoce quiénes están detrás de las intimidaciones, aunque afirmó que existen autoridades involucradas en los actos de hostigamiento. “No sabemos por parte de quién ni sabemos por qué, pero lo más lamentable es que hay autoridades involucradas en este tipo de amenazas y amedrentaciones”, declaró.

La líder de Madres Buscadoras lamentó que las familias de personas desaparecidas enfrenten riesgos derivados de las labores de búsqueda y exigencia de justicia, actividades que, dijo, deberían corresponder a las instituciones. “Lamentamos enormemente que tengamos que sufrir las madres y la familia esta persecución por estar haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades”, manifestó.

En la misma publicación, Flores Armenta dirigió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, al gobernador Alfonso Durazo Montaño y al subsecretario Arturo Medina para solicitar medidas de protección.

“Con las detenciones llegaron las amenazas para mi familia; y aunque aprendimos a existir con miedo, le pido a Claudia Sheinbaum, Rosa Icela, Alfonso Durazo y Arturo Medina que nos protejan para que no se sigan multiplicando las víctimas. No estamos dispuestos a vivir huyendo por lo que otros hicieron”, expresó.

La activista recordó que inicialmente su lucha estaba centrada en encontrar a su hijo con vida; sin embargo, señaló que tras recibir sus restos comprendió la necesidad de buscar justicia para evitar que otras familias atraviesen por situaciones similares.

“Yo luchaba porque quería volver a abrazar a mi hijo, pero el día que vi lo que me dejaron de él adentro de una caja, entendí que merecía justicia; no solo para castigar a quienes lo mataron y desaparecieron, también para evitar que ellos mismos sigan lastimando otras familias”, afirmó.

Pese a las amenazas, Ceci Flores Armenta aseguró que continuará con la búsqueda de su hijo Alejandro, quien permanece desaparecido, así como con la exigencia de justicia por Marco Antonio. “Aunque me amenacen, aunque me persigan, aunque me quieran desaparecer o me quieran matar, no me voy a detener. Voy a seguir en la búsqueda de Alejandro y en la búsqueda de justicia para Marco Antonio”, sostuvo.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora reiteró que su objetivo es evitar que más familias sufran la desaparición de un ser querido y que algún día ya no sea necesaria la existencia de colectivos de búsqueda en el país.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso de Marco Antonio, hasta el momento ha logrado cumplimentar siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas dentro de esta causa penal.

La dependencia estatal añadió que las indagatorias permitieron establecer la probable participación de integrantes de una célula criminal vinculada con estos hechos, quienes actualmente enfrentan procesos penales por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

La FGJES señaló que las investigaciones continúan para dar cumplimiento a la orden de aprehensión restante y esclarecer completamente los hechos relacionados con el caso.