Conagua anuncia extracción de agua en la presa Lázaro Cárdenas y alerta a municipios

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Noroeste, emitió un aviso dirigido a las comunidades asentadas en la zona del río Bavispe, donde informó que, a partir del martes 9 de diciembre se llevará a cabo la extracción de agua de la presa Lázaro Cárdenas, también conocida como La Angostura. El desfogue se realizará con un gasto de 20 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo con la dependencia federal, esta maniobra forma parte de la operación hidráulica del sistema de presas del río Yaqui, y generará un incremento notable en el nivel y la velocidad del agua a lo largo del río Bavispe. Por ello, se pidió a la población mantenerse atenta a los cambios que se registren durante los próximos días.

Conagua señaló que los municipios y comunidades que deberán estar en alerta son San Juan del Río, Villa Hidalgo, Huásabas y Granados, debido a su ubicación en las márgenes del cauce y al riesgo que representa el aumento en el caudal.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones adicionales en zonas bajas y áreas cercanas al río.

Entre las medidas preventivas emitidas, se pidió a los habitantes evitar cruzar el río tanto a pie como en vehículos, ya que el incremento en la corriente puede resultar peligroso.

También se exhortó a alejarse de los márgenes y suspender actividades recreativas en el área mientras se mantenga el desfogue.

Asimismo, Conagua recomendó a ganaderos y productores asegurar a sus animales en terrenos altos y seguros, con el fin de prevenir accidentes o pérdidas por el repentino incremento del nivel del agua.

La dependencia recordó que este tipo de maniobras forman parte de la regulación controlada de presasy son esenciales para la operación del sistema hidráulico regional.

El organismo informó que la extracción de agua se llevará a cabo hasta el lunes 15 de diciembre y, a partir de esa fecha, el caudal comenzará a disminuir de manera gradual. No obstante, pidió a la población permanecer atenta durante todo el periodo de desfogue.

Finalmente, Conagua aseguró que continuará monitoreando el comportamiento del río y mantendrá comunicación permanente con autoridades municipales y Protección Civil.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las indicaciones que se emitan para prevenir riesgos.