Mujer pierde la vida por ahogamiento en playa de Puerto Peñasco

Una mujer falleció tras ser rescatada del mar en una playa de Puerto Peñasco, luego de presentar dificultades mientras se encontraba dentro del agua.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse de que la mujer se encontraba en una situación de riesgo. Tras ser sacada del mar, paramédicos acudieron para brindarle atención médica y realizar maniobras de reanimación; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Elementos de rescate y autoridades municipales acudieron al sitio para acordonar el área y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal de la fiscalía inició las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El hecho generó conmoción entre visitantes y residentes del puerto, quienes presenciaron la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona costera.

Las autoridades reiteraron el llamado a los bañistas para atender las recomendaciones de seguridad, respetar las indicaciones de los salvavidas y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones adversas, con el fin de prevenir accidentes durante la temporada vacacional.