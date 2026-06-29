Pausan ataques Estados Unidos e Irán

Las autoridades de Estados Unidos e Irán informaron una suspensión temporal de ataques y la intención de continuar con conversaciones técnicas tras una nueva fase de hostilidades según información confirmada por un funcionario estadounidense en un mensaje enviado a la agencia AFP.

Los dos países han registrado intercambios militares en días recientes, pese a un memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio con el objetivo de reducir la tensión en la zona.

Ese acuerdo buscaba poner fin a un conflicto iniciado a finales de febrero, el cual afectó el tránsito en una ruta marítima estratégica.

Como parte del entendimiento, Irán asumió el compromiso de permitir el paso seguro de buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos aceptó levantar restricciones sobre puertos iraníes.

El mismo funcionario señaló que las conversaciones técnicas seguirán sobre todos los puntos incluidos en el documento y que, por ahora, se mantiene la circulación marítima.

Una nueva ronda de negociaciones podría realizarse el martes en Catar, aunque no se ha confirmado el lugar ni la hora de manera oficial.

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró advertencias sobre posibles acciones militares si continúan los ataques atribuidos a Irán. La escalada más reciente ocurrió la madrugada del domingo, cuando fuerzas estadounidenses reportaron ataques contra objetivos militares iraníes en respuesta a incidentes contra el transporte marítimo comercial.