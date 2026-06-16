Pide Fiscalía 154 años de cárcel para Hernán “N”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión para Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una audiencia realizada este lunes en el Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en una sesión que tuvo una duración aproximada de tres horas y formó parte del proceso penal que enfrenta el exfuncionario.

Del total solicitado, 100 años corresponden al delito de secuestro, 24 años a asociación delictuosa y 30 años a extorsión agravada. Además, el organismo pidió una multa equivalente a 16 mil días y una inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.

Hernán “N” permanece vinculado a proceso desde el 19 de septiembre de 2025, cuando una autoridad judicial determinó imponerle medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones y etapas procesales relacionadas con el caso.

Durante la audiencia, la defensa buscó que diversos elementos probatorios fueran retirados del expediente bajo el argumento de que no tenían relación con el acusado, sin embargo, el juez rechazó los planteamientos en varias ocasiones al considerar que no existían fundamentos suficientes para excluir dichas pruebas.

La sesión concluyó sin incidentes procesales de fondo y permitió continuar con el desarrollo del caso.