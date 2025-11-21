Promueven a Sonora en Convención Internacional Minera

Con el propósito de fortalecer el desarrollo minero y promover nuevas oportunidades para el estado, la Secretaría de Economía y Turismo del Estado (SETUR), participó en la XXXVI Convención Internacional Minera 2025, con sede en Acapulco, Guerrero.

Las acciones concretas y el trabajo coordinado del gobernador Alfonso Durazo en espacios de diálogo nacional permiten posicionar al estado en discusiones estratégicas para el futuro de la industria minera sonorense, fortaleciendo la toma de decisiones, consolidando nuevos proyectos y atrayendo oportunidades de inversión.

Considerada el evento más importante de la minería mexicana, la XXXVI Convención Internacional Minera 2025 se lleva a cabo del 19 al 22 de noviembre, organizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM).

En representación del mandatario estatal, el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, asistió junto a representantes de los estados de Chihuahua, Guerrero, Durango, Zacatecas, Sinaloa e Hidalgo, considerados entre los principales productores mineros del país, reafirmando el compromiso del sector y con las familias sonorenses.

“Estos espacios representan oportunidades estratégicas para fortalecer la competitividad de Sonora y, bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, impulsar nuevas alianzas que permitan seguir consolidando a nuestro estado como líder en minería responsable y generadora de desarrollo para nuestras familias”, precisó Gradillas Pineda.

Sonora se mantiene como el principal productor de cobre en México, al aportar más del 75 por ciento de la producción nacional, posicionando al estado como un referente en la industria minero–metalúrgica. Por ello, se refrenda el compromiso con el impulso económico del sector y con el fortalecimiento de una minería responsable en beneficio de las familias sonorenses.