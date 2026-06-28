Accidente entre un automóvil y una cuatrimoto deja dos heridos en Puerto Peñasco

Las víctimas sufrieron fracturas en piernas, contusiones en la cabeza y sangrado en la nariz.

Un automóvil y una cuatrimoto se vieron involucrados en un choque que provocó la lesión de dos personas en Puerto Peñasco. El siniestro ocurrió la tarde del 25 de junio en la colonia Nueva Esperanza, en donde las autoridades encontraron que el percance habría sido provocado por la omisión de un señalamiento de alto.

En el lugar participaron un Mazda 3 de color gris, manejado por una joven de 21 años, y una cuatrimoto tipo tubular negra conducida por un hombre 49 años, quien viajaba con un menor. Tras el impacto, ambos ocupantes de la moto fueron lanzados al pavimento y recibieron atención de los cuerpos de emergencia.

Los paramédicos trasladaron a los afectados al Hospital General de Puerto Peñasco, donde se informó que el adulto sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Por su parte, el pequeño presentó golpes en la cabeza y una lesión que le provocó sangrado nasal. La conductora del auto fue arrestada por su presunta responsabilidad.