Aseguran 48 vehículos, armas y droga en operativo conjunto en Nogales, Sonora

Un total de 48 vehículos, dos armas de fuego, más de 300 cartuchos útiles, droga, equipo táctico y artefactos ponchallantas fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Esperanza, en Nogales, como parte de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Así como también de Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en un domicilio ubicado sobre la calle Puerto Rico.

De acuerdo con la autoridad, entre lo asegurado se encuentran 48 vehículos, de los cuales seis cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de una pistola calibre 9 milímetros, un fusil calibre 7.62×39, ocho cargadores y más de 300 cartuchos útiles de distintos calibres.

Asimismo, durante la intervención fueron localizados 55 envoltorios con una sustancia granulada color blanco con características similares a un narcótico, cinco chalecos balísticos (tres de ellos con placas de protección), dos equipos portátiles de radiocomunicación y 45 artefactos ponchallantas.

Todos los indicios quedaron inicialmente a disposición de la Fgjes para el desarrollo de las primeras diligencias; sin embargo, debido a que los hechos podrían constituir delitos del orden federal, la carpeta de investigación será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará continuidad al caso.

El organismo estatal señaló que este aseguramiento es resultado de la coordinación permanente entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para combatir a los grupos generadores de violencia y retirar de circulación armamento, vehículos y equipo presuntamente utilizado en actividades ilícitas en la frontera norte de Sonora.