Afecta el rezago educativo a más de tres millones de niños en México

Un estudio del Instituto de Evidencia Educativa señala que el 48% de las niñas y los niños de entre 6 y 8 años en México cursan la etapa de alfabetización inicial en condiciones que pueden afectar su aprendizaje de la lectura y la escritura.

La investigación estima que alrededor de 3.1 millones de menores se encuentran en esta situación, lo que coloca al país entre los que concentran el mayor número de casos en América Latina.

El documento, titulado “Comprender el riesgo, actuar con urgencia”, estima que en la región existen 10.1 millones de menores que podrían enfrentar rezago educativo antes de cumplir nueve años si no reciben atención durante los primeros años de primaria. Brasil y México reúnen cerca de 6.4 millones de estos casos, equivalente al 64% del total analizado en el estudio.

La investigación presenta el Indicador de Riesgo para la Alfabetización Inicial (IRA), una herramienta diseñada para detectar factores que pueden afectar el aprendizaje antes de que las dificultades sean visibles. El indicador considera tanto a quienes permanecen fuera de la escuela como a estudiantes que asisten a clases, pero no alcanzan los niveles mínimos de comprensión lectora y escritura durante los tres primeros grados de educación primaria.

Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, explicó que los problemas de comprensión lectora identificados al finalizar la primaria suelen originarse desde los primeros años escolares y añadió que las intervenciones tempranas ofrecen mayores posibilidades de mejorar los resultados educativos y requieren menos recursos que las estrategias implementadas cuando el rezago ya se encuentra establecido.

El informe también plantea que los sistemas educativos suelen identificar las dificultades cuando estas ya se consolidaron, lo que reduce las posibilidades de una atención oportuna.

Por ello, propone centrar los esfuerzos en la población de primero a tercer grado de primaria, etapa considerada clave para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura y para prevenir que las brechas de aprendizaje se mantengan a lo largo de la trayectoria escolar.