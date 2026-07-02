Asesinan a balazos a custodio del Sistema Penitenciario de Sonora en la colonia Jesús García de Hermosillo

Un funcionario del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo, en un ataque directo perpetrado cuando descendía de su vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el cruce de las calles Cinco y Guadalupe Victoria.

La víctima acababa de bajar de una camioneta tipo pick up cuando fue interceptada por sujetos que viajaban a bordo de un automóvil compacto, desde donde abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes intentaron brindar atención al funcionario; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad para permitir el trabajo del personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que inició las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni informado sobre personas detenidas por estos hechos.