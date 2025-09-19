Aumentan estafas a migrantes que cruzan entre Sonora y Arizona

Autoridades de Estados Unidos han registrado un aumento de intentos de cruce en la frontera entre Sonora y Arizona, la mayoría de las veces organizados con engaños por parte del crimen organizado, resultando en arrestos de migrantes bajo cargos que pudieran clasificarse como apoyo al terrorismo.

Roberto Domínguez Jr., subjefe de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, indicó que en el grueso de la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 84% los cruces ilegales, aunque en el área de Sonora-Arizona se han detectado más casos, donde los grupos delictivos cruzan a migrantes bajo engaños de que recibirán asilo político si se entregan a las autoridades.

“Hay ciertas zonas que se detecta un incremento… En Sonora sí hemos visto que hay un incremento de personas queriendo entrar y ellos están pidiendo el asilo y no es cierta la información, están pagando bastante dinero para llevarlos a la frontera pensando que se van a entregar y se les va a dar apoyo, pero al contrario, son arrestados”, dijo.

El funcionario estadounidense señaló que la desinformación y las operaciones criminales de grupos en la frontera son los principales motivos por los cuales se ha notado un importante aumento en el número de personas cruzando ilegalmente, bajo falsas promesas de recibir asilo político y beneficios migratorios.

“Hay muchos videos por WhatsApp, por TikTok, y todo eso, y están diciendo: ‘vénganse aquí, ofrecemos paquetes, hay rutas para llegar aquí’, y luego están mostrando videos que son de años pasados y que muestran a gente entregándose en la frontera, y eso no está pasando”, comentó.

En ese sentido, aclaró que no se otorgan asilos políticos en la frontera de Estados Unidos, ni permisos especiales ni protección temporal; al contrario, se presentarán cargos criminales. Antes se aplicaban por entrada ilegal al país, pero ahora hay zonas militares en la franja fronteriza, por lo que se añaden cargos por ingreso a instalaciones de Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés).

“Como se han declarado organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos ahí en México y otros lugares, y si a ustedes les apoyan de alguna manera, que es pagándoles por algún servicio, esas personas pueden tener cargos por apoyar a terroristas… Además de esto, cuando termine la sentencia criminal, llegará la parte administrativa y será entregado al ICE y se hace la deportación”, puntualizó.

Domínguez Jr. destacó que en el cruce ilegal de migrantes en la frontera alrededor del 80% es población mexicana. Además, un porcentaje similar son adultos, mientras que una minoría son jóvenes. En el caso de Sonora, se han detectado familias con menores de edad que se entregan a las autoridades tras cruzar ilegalmente hacia Arizona.