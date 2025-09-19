Vincula Estados Unidos a diputada de Morena con “Los Mayos”

La diputada de Morena, Hilda Aracely Brown, respondió en el pleno legislativo a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que la vinculan con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y negó cualquier relación con ese grupo delictivo además de afirmar que no existe procedimiento en su contra en México.

Durante su intervención, Brown expresó desconocer el origen de las acusaciones y aseguró “no haber recibido notificación oficial alguna”.

La morenista añadió que no cuenta con cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, como se informó en algunos medios de comunicación.

El pronunciamiento de la diputada se dio tras la confirmación del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sobre una solicitud de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al gobierno mexicano para aplicar bloqueos administrativos a diversas personas físicas y morales.

Monreal precisó que estos procedimientos “no constituyen una condena penal ni prejuzgan sobre la culpabilidad de los involucrados”.

La OFAC sancionó a 15 empresas y siete personas físicas vinculadas con “Los Mayos”, entre ellas Brown, por su presunta participación en actividades relacionadas con tráfico de drogas y corrupción.

En el comunicado del Departamento del Tesoro, se señala que durante su gestión como alcaldesa de Rosarito, Baja California, se habrían realizado “actos de colaboración con operadores políticos y miembros de ese grupo criminal”.