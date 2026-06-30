Auto se volcó en la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta: denuncian mal estado de la ruta

Los ciudadanos hicieron hincapié en que los desperfectos en la vía federal también aleja al turismo.

Un automóvil se volcó en la carretera Puerto Peñasco-Sonora a la altura del kilómetro 40 durante la tarde del 29 de junio. El hecho quedó registrado mediante un video en redes sociales, en el que los usuarios también denunciaron las pésimas condiciones del trayecto, la cual está llena de baches, hoyos y socavones.

En ese sentido, otras personas se quejaron que el mal estado de la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta podría ser una de las razones por las que el turismo habría estado disminuyendo en el municipio sonorense.

Este accidente sucede justo unos días después de que el Gobierno Federal aprobara los procesos de licitación para la rehabilitación de la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta. El proyecto contempla una inversión de mil 800 millones de pesos para renovar este tramo y mejorar la movilidad en el norte de Sonora.