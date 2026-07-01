Cinco localidades de Sonora fueron las más calurosas de México en los últimos días

El calor del verano vuelve a colocar a Sonora entre las entidades con las temperaturas más elevadas de México, sobre todo en los últimos nueve días donde cinco comunidades o estaciones de monitoreo aparecieron en los registros más elevados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Datos de los mapas diarios de temperaturas y lluvias del SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), exhiben que el estado apareció en seis ocasiones en el top tres de los más calurosos en el periodo del 21 al 29 de junio.

Durante ese lapso de tiempo, los instrumentos de medición colocados en territorio sonorense registraron valores de 42.6°C hasta los 46°C, solo por debajo de los 47.5°C que se alcanzaron esa semana en la presa chihuahuense de El Granero en la región de Aldama.

Las condiciones meteorológicas causadas por una circulación anticiclónica en Sonora ha ocasionado cielos despejados y la ausencia de lluvias en gran parte de la entidad, propiciando el aumento en las temperaturas.

De acuerdo al SMN, la estación meteorológica de Casa Colorada ubicada en Álamos, al sur de Sonora, fue la primera en aparecer en la lista en tercera posición con 44.1°C, esto fue el 21 junio.

Dos días después el indicador de Punta de Agua 2, estación en la presa de Guaymas, reportó un empate entre el segundo y tercer lugar de la zona más calurosa del país con Ojinaga, Chihuahua, al registrar 46°C, superados por El Granero y sus 47.5°C.

El jueves 25 de junio, el SMN registró un triple empate entre El Granero y Ojinaga, Chihuahua, con la estación hidrométrica Tesocoma en la región de Rosario- Tesopaco- Quiriego, las cuales alcanzaron los 46°C ese día, siendo los más calurosos de México.

Mientras que el sábado 27 de junio también se registró un empate entre los tres lugares, pero esta ocasión el municipio sonorense de Aconchi, en plena zona del Río Sonora, compartió lugar con Ojinaga y El Granero cuando los indicadores destacaron los 45°C como valor máximo.

Al día siguiente la estación de Tesocoma, al sur de la entidad, apareció en primer lugar de los tres más calientes de la República Mexicana con 46°C, superando a las estaciones de El Granero, Chihuahua (45°C) y a San Pedro, Coahuila (44.5°C).

Finalmente el lunes 29 de junio, la estación meteorológica de Paso Nácori en la región serrana oriental de la entidad, reportó 42.6°C, ubicándose en tercer lugar por debajo de El Granero, Chihuahua (44°C) y de San Antonio Sur en Baja California Sur (43°C).

En los últimos cinco años, la Conagua ha señalado que el promedio de la temperatura máxima en Sonora durante junio ha oscilado entre los 37.9°C y los 39.2°C, ya que en este mes suele alcanzarse más de los 50°C como ocurrió en Tepache durante el 2024, sobre todo por los anticiclones que impiden las condiciones para que llueva.

Para los siguientes días, el jefe del Departamento de Meteorología de la Conagua Sonora, Gilberto Lagarda Vásquez, pronosticó que el ambiente caluroso persistirá en la entidad, incluyendo en Hermosillo, con valores que oscilarán entre los 42°C y 44°C.