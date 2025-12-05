Con alta demanda la producción de mandarina en Sonora

La mandarina en Sonora se produce principalmente en zonas como el Valle del Yaqui, donde su cultivogenera empleo y abastece tanto el mercado nacional como la exportación.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura(SAGARHPA) en Sonora, la cosecha y disponibilidad aumentan principalmente entre octubre y diciembre, y se ha reportado incluso en enero.

Se indicó que la mandarina se afianza como uno de los cítricos con mayor presencia regional, destacando por su calidad y por el flujo constante de producción que mantiene en los meses de mayor demanda.

En 2020 se registraron 436 hectáreas sembradas, y una producción de 7 mil 311 toneladas, mientras que para 2023 se alcanzó un pico de 734 hectáreas sembradas y 7 mil 728 toneladas obtenidas.

Para 2024 la productividad aumentó a 8 mil 099 toneladas, y en 2025 se observó una producción de 2 mil 854 toneladas debido a una menor superficie cosechada.

En cuanto a la distribución por Distritos de Desarrollo Rural, Cajeme encabeza la producción con 542 hectáreas sembradas y 7 mil 991 toneladas obtenidas, lo que representa la mayor concentración estatal.

Hermosillo aporta 108 toneladas, resultado de una superficie cosechada de ocho hectáreas, mientras que Navojoa no registró producción durante este ciclo, pese a contar con 39 hectáreas sembradas.

La participación del distrito de Cajeme confirma la importancia del Valle del Yaqui como zona estratégica para la citricultura, no solo por su volumen productivo sino también por el valor económico generado, el cual supera los 35 millones de pesos.

En Hermosillo aportó un valor de 1.2 millones de pesos y Navojoa no tuvo registro de actividad en este rubro.

La SAGARHPA indicó que las condiciones climáticas de Sonora permiten extender la temporada de mandarina hacia el inicio del año, lo que genera una oferta estable que beneficia tanto a productores como a distribuidores.