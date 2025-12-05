Sonora abrirá Casas de la Niñez Indígena y destinará recursos para comunidades guarijío, yaqui y mayo

Tres casas de la niñez indígena serán inauguradas en comunidades para atender a niños de las comunidades guarijío, yaqui y mayo, informó el coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (Cedis).

Martín Vélez indicó que la próxima semana el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adolfo Regino, visitará el Estado para inaugurar estas tres obras.

“Estará una de las casas en la comunidad en Los Estrados, en Álamos con el pueblo Guarijío, otra en Bahía de Lobos, con los yaquis y en Punta Chueca, con los seris y se les brinda desayuno diariamente a los niños de la comunidad indígena”, explicó.

Son alrededor de 200 niños en cada una de las casas de la niñez indígena que se verán beneficiados en estas comunidades y se les brinda desayuno y comida.

Para el próximo año se espera un presupuesto de 27 millones de pesos para el Cedis, explicó, mismo que se aplica en rubros como cultura, gastos funerarios, gobiernos tradicionales, educación, entre otros.

Además se contempla un presupuesto de cerca de dos millones de pesos para la comunidad comcáac para regular su actividad cinegética.

“Estamos trabajando en un esquema para que ellos puedan tener mejores condiciones para comercializar sus permisos cinegéticos y estamos considerando un apoyo en primera instancia de dos millones de pesos, para que puedan prescindir de la solicitud de anticipo para sus permisos cinegéticos”, mencionó.

Son alrededor de mil 500 habitantes de la etnia comcáac que se vería beneficiados y son casi 400 miembros de la comunidad agraria de la Isla Tiburón, Desemboque y Punta Chueca.