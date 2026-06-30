Confirman victoria de Keiko Fujimori en Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo total de la segunda vuelta presidencial en Perú y confirmó la victoria de Keiko Fujimori, quien alcanzó el 50.13 % de los votos válidos frente al 49.86 % obtenido por Roberto Sánchez.

La diferencia final fue inferior a 50 mil sufragios.

Con el 100 % de las actas procesadas, la contienda se mantuvo cerrada durante el cómputo oficial, en una elección con más de 18 millones de participantes. El margen entre ambos aspirantes no superó los 0.3 puntos porcentuales, lo que reflejó un escenario de alta competencia electoral.

El resultado marca el retorno del fujimorismo al gobierno, tras más de dos décadas desde la administración de Alberto Fujimori.

La toma de posesión está programada para el 28 de julio, cuando concluya la gestión del presidente interino José María Balcázar. El nuevo periodo de gobierno tendrá una duración de cinco años.

Tras la difusión de los resultados, el equipo de Roberto Sánchez señaló que no reconocerá el desenlace del proceso y denunció presuntas irregularidades en el voto emitido por peruanos en el extranjero.

Las autoridades electorales no han reportado elementos que modifiquen el resultado final.