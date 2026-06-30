“Todo el peso de la ley” contra el exdirector de Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, luego de la difusión de un video en el que se le relaciona con presuntos hechos de violencia familiar y aseguró que el proceso seguirá su curso legal sin intervención del gobierno federal.

Sheinbaum Pardo indicó que en este tipo de denuncias corresponde la actuación de la autoridad competente y que no habrá protección a exfuncionarios por vínculos previos con la administración pública y señaló que la investigación debe desarrollarse “conforme a los procedimientos establecidos”.

La mandataria precisó que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación.

Sheinbaum indicó que la cercanía con servidores públicos o exservidores no modifica el desarrollo del proceso.

Por su parte, la Secretaría de Energía informó que el nombramiento de Rodríguez Padilla en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias no fue formalizado, por lo que no se concretó su incorporación al organismo por lo que no existe vínculo laboral vigente.

La investigación se originó tras la difusión de un video en el que se observa un presunto incidente en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. La fiscalía estatal informó que se coordina con la Secretaría de las Mujeres para otorgar medidas de protección a la persona señalada como víctima.

Las autoridades mantienen el análisis de los elementos disponibles para definir el avance del caso. La denuncia fue presentada de manera pública tras la difusión del material audiovisual en redes sociales.