Denuncian afectaciones a 4 mil jubilados en Sonora por reforma de pensiones

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados advirtieron sobre los riesgos que representa la aplicación retroactiva de disposiciones relacionadas con el artículo 127 constitucional, al considerar que vulnera derechos adquiridos de trabajadores retirados y genera incertidumbre jurídica para miles de personas en el país.

Durante una rueda de prensa realizada en Hermosillo, representantes del movimiento señalaron que su principal demanda es la eliminación de los efectos retroactivos de la reforma, al sostener que las pensiones fueron otorgadas conforme a la legislación vigente al momento de la jubilación y forman parte de acuerdos previamente establecidos entre los trabajadores y las instituciones públicas.

Enfatizaron que su lucha no busca la defensa de privilegios, sino la protección de derechos laborales obtenidos tras décadas de servicio en organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras entidades públicas.

Asimismo, argumentaron que cualquier modificación que afecte compromisos ya adquiridos podría sentar un precedente que impacte a futuras generaciones de trabajadores.

Otro de los puntos expuestos fue la importancia de la certeza jurídica para el desarrollo económico del país, los integrantes de la alianza señalaron que la confianza de inversionistas, empresas y ciudadanos depende de la existencia de reglas claras y estables, por lo que consideraron que el respeto al Estado de derecho es fundamental para mantener condiciones de crecimiento y estabilidad.

Además, expresaron preocupación por las posibles repercusiones que este tipo de medidas podrían tener en sectores estratégicos, al advertir que la pérdida de incentivos para asumir puestos de alta responsabilidad podría afectar la formación de nuevos cuadros técnicos especializados dentro de organismos públicos.

Los representantes del movimiento reiteraron que todas las acciones emprendidas se realizarán de manera pacífica y sin afectar la movilidad, el comercio o las actividades cotidianas de la población.

Explicaron que las movilizaciones tendrán un carácter informativo y de concientización sobre las implicaciones que, a su juicio, tendría la aplicación retroactiva de reformas legales.

Como parte de sus actividades, anunciaron jornadas informativas en distintos cruces fronterizos del país, no se realizaría un bloqueo, sino un volanteo con el objetivo de visibilizar la situación y promover el debate sobre la defensa de los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones.

De acuerdo con estimaciones presentadas durante el encuentro, en Sonora existirían alrededor de 4 mil personas afectadas por esta situación, aunque señalaron que el impacto económico varía en cada caso debido a las diferencias en los esquemas de jubilación y pensión de los trabajadores involucrados.

Al concluir, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados insistieron en que su movimiento busca preservar la certeza jurídica como un patrimonio de todos los mexicanos, al considerar que el respeto a los derechos adquiridos fortalece la confianza en las instituciones y contribuye a la estabilidad social y económica del país.