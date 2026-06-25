Aprueban financiamiento para modernización de la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta

El plan beneficiará a cientos de familias sonorenses que circulan a diario por dicho trayecto.

En una conferencia de prensa con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el Gobierno Federal aprobó una inversión de más de mil 800 millones de pesos para la rehabilitación de la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta. El mandatario mencionó que el tema fue abordado directamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El proyecto incluye la renovación de ocho tramos que ya fueron sometidos a licitación y que se extienden del kilómetro 6 al 94+270. Con ello, las administraciones estatal y nacional avanzan en la ejecución de obras estratégicas destinadas a fortalecer la conectividad y los servicios de movilidad en beneficio de los sonorenses.

La iniciativa ya había sido anunciada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desde hace unas semanas, pero fue hasta estas instancias cuando se le dio luz verde a los recursos económicos.