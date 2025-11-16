Detienen en Sonoyta a tres hombres con vehículo robado en Estados Unidos

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, capturó a tres sujetos en Sonoyta que transportaban una camioneta con reporte de robo vigente en Estados Unidos. El operativo se realizó el 12 de noviembre de 2025 alrededor de las 16:00 horas en inmediaciones del Ejido Morelia.

Los detenidos, identificados como Galdino Santiago “N” (38 años), Eric Eucario “N” (29 años) y César Miguel “N” (21 años), originarios de Oaxaca, viajaban en una Ford F-150 XLT modelo 2012 con reporte de robo desde abril de 2023 en California. La camioneta robada remolcaba también una Nissan NP300 modelo 2013, sin reporte de robo.

Las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público en Sonoyta a los detenidos y las unidades aseguradas para iniciar la carpeta de investigación por posesión de vehículo robado y resolver su situación legal. La Fiscalía de Sonora refrenda su compromiso con la colaboración binacional contra el robo de vehículos y la delincuencia organizada en la frontera.