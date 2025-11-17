Robó sujeto el carro de su madre; fue recuperado el vehículo por elementos policiacos

Un hombre de 28 años, identificado como José, robó el automóvil de su madre en la colonia Nuevo Peñasco luego de que ella se negara a darle 10 pesos. El vehículo, un Toyota Corolla 1998 color verde, fue sustraído sin previo aviso ni permiso.

Elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco recibieron el reporte el 13 de noviembre y lograron localizar el automóvil en la calle Simón Morúa. Al intervenir, detuvieron al joven, quien mostró una actitud agresiva al notar la presencia policial.

La madre, preocupada por la situación de su hijo y su presunto problema con las drogas, solicitó que fuera ingresado a un centro de rehabilitación. El caso quedó documentado en un informe policial y la autoridad competente se encargará de los procesos legales.