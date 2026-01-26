Disminuyen delitos de alto impacto pero aumentan reportes de desaparición en Sonora

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), durante 2025 Sonora contó con mil 492 Folio Único de Búsqueda (FUB) de personas desaparecidas en su sitio web, 381 más que las mil 111 registradas en 2024, lo que representa un incremento de 34.29%.

Tan solo durante los primeros días de este 2026, del 1 al 23 de enero, la entidad ya cuenta con 60 folios de búsqueda, ocho menos que los 68 registrados durante el mismo periodo de tiempo de 2024.

Así mismo, al menos 113 causas en primera instancia por el delito de desaparición forzada ingresaron al Poder Judicial del Estado de Sonora (PJES) entre enero y septiembre de 2025, mientras que en ese mismo periodo se obtuvieron sentencias por 16 casos, es decir, solo el 14.16% del número de casos.

De acuerdo con información del portal oficial del PJES, de las 16 sentencias dictadas por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Sonora, 14 fueron por causas concluidas en juicio oral, mientras que dos fueron por causas concluidas en procedimiento abreviado.

Del mismo modo, informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), reportan una reducción sostenida de homicidios dolosos del 34.56% en la entidad de 2024 a 2025, al pasar de mil 739 en 2024 a mil 138 en 2025.

De los mil 138 homicidios dolosos registrados en 2025, detalló que 840 corresponden a homicidios con arma de fuego, 37 con arma blanca y 261 con otro elemento.

De este modo, a pesar de que se registra en el estado una reducción de 34.56% en cuanto a homicidios dolosos, también se cuenta con un aumento de 34.29% en los folios de desapariciones.

Cabe mencionar que en el Rnpdno una persona puede contar con más de un folio por haber sido reportada por diferentes personas o autoridades.