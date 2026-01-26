Modifican temporalmente horario de clases en nivel básico por bajas temperaturas en Sonora

Ante los pronósticos de bajas temperaturas, y con el objetivo de proteger la integridad de las y los estudiantes, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, anunció la modificación temporal del horario de clases en las escuelas públicas y particulares de nivel básico de los 72 municipios de la entidad.

La dependencia educativa informó que dicha medida será efectiva del lunes 26 al jueves 29 de enero y consistirá en la entrada a clases una hora más tarde en el turno matutino, mientras que en el turno vespertino la hora de salida se adelantará una hora.

Froylán Gámez Gamboa señaló que, de acuerdo con información de las autoridades de Protección Civil, las condiciones climáticas pronosticadas para la siguiente semana representan un riesgo para la salud e integridad de las y los estudiantes, particularmente de los menores de edad, quiénes son más vulnerables a enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a las bajas temperaturas.

El titular de la SEC en Sonora expuso que esta medida permitirá reducir la exposición de la comunidad estudiantil al frío extremo, sin afectar de manera sustancial el desarrollo de las actividades académicas.

Además, esta modificación prioriza en todo momento el bienestar físico y emocional del alumnado, recalcó.

El funcionario estatal hizo un llamado a padres de familia y tutores a enviar bien abrigados a los estudiantes a clases para cuidar su salud.

Así mismo, exhortó a la sociedad en general a permanecer atenta a cualquier aviso que emitan las autoridades correspondientes a través de los medios oficiales de información.

Para finalizar, se debe recordar que durante este fin de semana la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anunció que se mantiene activo un operativo de apoyo en los municipios de la región norte, nororiente y oriente de la entidad, zonas dónde se ha registrado mayor incidencia de lluvias, agua nieve y nieve.