Fátima Bosch hace historia: gana Miss Universo 2025 y da a México su cuarta corona

La mexicana Fátima Bosch fue coronada la noche de este jueves como Miss Universo 2025, convirtiéndose en la primera tabasqueña y la cuarta mexicana en obtener el título. La final se llevó a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, donde más de 80 participantes compitieron por la corona “Lumière de l’Infini”, una pieza elaborada por la casa Jewelmer y valuada en casi cinco millones de dólares.

Desde su impactante presentación inicial —en la que exclamó con orgullo un “¡Viva México!”— Bosch destacó como una de las favoritas tanto del público como de los jueces.

Finalistas y posiciones

La competencia cerró con cinco finalistas, entre ellas representantes de Asia, África y América Latina:

Veena Pravenar (Tailandia) – Segundo lugar

Stephany Abasali (Venezuela) – Tercer lugar

Ahtisa Manalo (Filipinas) – Cuarto lugar

Olivia Yace (Costa de Marfil) – Quinto lugar

Fátima Bosch brilló durante toda la gala. Su desempeño en la pasarela de traje de baño, su seguridad al avanzar al grupo de las 12 semifinalistas y su imponente vestido rojo con brillantes en la ronda de traje de noche cautivaron a los asistentes y al jurado.

Su fortaleza no solo radicó en su presencia escénica: su discurso de empoderamiento y su respuesta final terminaron por consolidar su victoria, convirtiéndola en una de las concursantes más completas de esta edición.

La 74.ª edición de Miss Universo culminó con la coronación de Bosch, quien recibió la joya representativa del certamen de manos de la reina saliente, Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.

Desde su llegada a Tailandia, la mexicana se posicionó entre las favoritas, destacando en:

La competencia preliminar

La entrevista con el jurado

Las presentaciones en traje de gala y traje de baño

Un nuevo papel como embajadora global

Con esta victoria, Fátima Bosch inicia su año de reinado como embajadora internacional, enfocada en promover causas sociales y motivar a mujeres de todo el mundo.

México celebra una nueva corona que reafirma su presencia en la élite del certamen más importante de belleza a nivel global.