Confirma España nuevo apoyo financiero y militar para Ucrania

El gobierno de España informó que destinará 942 millones de dólares en apoyo a Ucrania, acuerdo anunciado por el presidente Pedro Sánchez junto al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.

Del total, 711 millones de euros se enfocarán en apoyo militar y 231 millones de dólares se dirigirán a proyectos de reconstrucción, señaló Sánchez tras anunciar la medida que forma parte del acuerdo bilateral de seguridad firmado durante la visita de Zelenski en 2024.

Según el gobierno español, la ayuda militar contempla el envío de equipamiento defensivo bajo los compromisos establecidos en el acuerdo.

En cuanto a la reconstrucción, la iniciativa será coordinada por la Oficina Española de Reconstrucción para Ucrania, creada para gestionar estos recursos.

Las autoridades señalaron que este esquema permitirá la participación de empresas españolas en proyectos relacionados con energía, transporte y gestión de agua.

Mientras se anunciaba el acuerdo, autoridades ucranianas reportaron nuevos ataques nocturnos con drones en la región de Járkov, que dejaron al menos 36 personas heridas. La policía regional indicó que se trató de un ataque masivo que afectó dos distritos y causó daños en varios edificios de viviendas.

Los ataques ocurren tras dos noches consecutivas de bombardeos en la misma zona, que provocaron la muerte de cuatro personas.

El gobernador Oleg Sinegubol informó que 19 drones fueron lanzados contra la ciudad, que se ubica cerca de la frontera con Rusia. Uno de los inmuebles afectados, de nueve pisos, registró un incendio tras el impacto.

Durante la mañana del miércoles, todas las regiones de Ucrania permanecieron en estado de alerta aérea y autoridades locales pidieron a la población acatar las recomendaciones de seguridad.