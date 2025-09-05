Firma convenio alcalde de Peñasco y Colegio de Arquitectos Rocaportenses A.C., en busca de un desarrollo urbano ordenado

El presidente municipal de Puerto Peñasco Óscar Castro firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos Rocaportenses A.C. para promover un desarrollo urbano ordenado y mejorar la infraestructura local.

El acto tuvo lugar en la sala de juntas de la Secretaría Municipal y contó con la presencia de la Síndico Procurador Rosario Marlene Vega Grijalva y el Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Verdugo Angulo. Por parte del Colegio asistió su presidente, el arquitecto Jaime Loyola Muñoz, junto con miembros de la mesa directiva.

El acuerdo pactado establece mecanismos de cooperación técnica para actualizar leyes y reglamentos, crear registros de peritos y profesionales acreditados, y fomentar la participación activa del Colegio como órgano consultor del Ayuntamiento.

Además, contempla capacitaciones, asesorías y el desarrollo de proyectos conjuntos de infraestructura.