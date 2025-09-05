Gobierno de Sonora emite recomendaciones ante las lluvias por tormenta tropical Lorena

Ante la llegada de la tormenta tropical Lorena y las lluvias que se prevé afecten diversas regiones del estado, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas que protejan su salud y seguridad.

El organismo estatal enfatizó la importancia de mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales como el Gobierno de Sonora, Protección Civil y medios autorizados, para recibir datos confiables y actualizados respecto a la evolución del fenómeno meteorológico.

Entre las recomendaciones destacadas está la preparación de un kit de emergencia que incluya suficiente agua potable para toda la familia, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y productos de primeros auxilios. Además, se sugiere añadir una linterna y un radio para mantenerse comunicado incluso en caso de corte eléctrico.

Para garantizar la seguridad en el hogar, la SSP aconseja desconectar aparatos eléctricos para evitar cortocircuitos, así como cerrar las llaves de gas y agua para prevenir accidentes. Asimismo, se recomienda evitar desplazamientos durante lluvias fuertes, especialmente si se presentan inundaciones o vientos intensos.

La dependencia subraya la importancia de mantener dentro de casa a niñas, niños y personas vulnerables, alejados de ventanas o zonas de riesgo durante el paso de la tormenta.

Finalmente, el Gobierno de Sonora recuerda que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número 9-1-1 para recibir ayuda oportuna.