Fraude por SMS en Sonora: alertan por falsas multas vehiculares que roban datos personales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora alertó sobre una nueva modalidad de fraude relacionada con supuestas multas vehiculares enviadas por mensaje SMS.

De acuerdo con la Unidad Cibernética de la SSPC Sonora, los mensajes informan sobre una presunta infracción de tránsito e incluyen enlaces para consultar más información, pero estos dirigen a sitios fraudulentos que buscan instalar software malicioso en los dispositivos móviles.

CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE POR FALSAS MULTAS VEHICULARES

La nueva modalidad detectada consiste en el envío de mensajes SMS desde números desconocidos.

En esos mensajes se informa al usuario sobre una supuesta multa vehicular y se incluye un enlace para revisar los detalles.

Tras analizar estos mensajes, la Unidad Cibernética identificó que los enlaces no llevan a sitios oficiales, sino a páginas fraudulentas diseñadas para comprometer la seguridad del celular.

QUÉ DATOS PUEDEN ROBAR CON ESTOS ENLACES

La SSPC Sonora advirtió que los sitios fraudulentos buscan instalar software malicioso en los dispositivos móviles.

Con ello, los delincuentes podrían obtener información personal, credenciales de acceso, contactos, códigos de verificación y datos financieros.

Por esta razón, la autoridad pidió a la ciudadanía no abrir enlaces enviados por mensajes sospechosos ni descargar archivos o aplicaciones desde SMS.

SEÑALES DE ALERTA PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE

La Unidad Cibernética señaló que existen varios elementos que pueden ayudar a detectar este tipo de mensajes falsos.

Entre las señales de alerta están:

Mensajes enviados desde números desconocidos.

Falta de información específica sobre el vehículo.

Ausencia de datos claros sobre la autoridad emisora.

Mensajes breves que generan urgencia.

Enlaces sospechosos para consultar la supuesta multa.

QUÉ HACER SI RECIBE UN SMS DE UNA SUPUESTA MULTA

La recomendación principal es no acceder al enlace incluido en el mensaje.

También se debe evitar descargar archivos, aplicaciones o documentos enviados por SMS, especialmente si provienen de números desconocidos.

La SSPC Sonora pidió verificar cualquier infracción únicamente a través de canales oficiales.

DÓNDE REPORTAR MENSAJES FRAUDULENTOS EN SONORA

Para reportar este tipo de incidentes o solicitar orientación, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

También puede contactar directamente a la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 24237 o escribir al correo ciber@sspsonora.gob.mx.

La autoridad estatal llamó a mantenerse alerta ante esta modalidad de fraude y evitar compartir información personal o financiera por medio de enlaces no verificados.